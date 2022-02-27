Rusya'ya son dakika darbesi! SWIFT sisteminden çıkarılıyor

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) ifadesinin kısaltması olan SWIFT aynı zamanda İngilizce "hızlı, süratli, çabuk" gibi anlamlara geliyor. Temelde, bankaların hızlı ve güvenli sınır ötesi ödemeler için kullandığı bir mesajlaşma sistemi olan SWIFT, uluslararası ticaretin akışını kolaylaştıran en önemli yapılardan biri. Hatta bu alandaki en temel mekanizma demek bile mümkün.

Guardian'ın aktardığına göre, 2020 yılında SWIFT platformu üzerinden her gün yaklaşık 38 milyon işlem gerçekleşti. Bu işlemlerin toplam değeri trilyonlarca Dolar olarak hesaplanıyor. SWIFT halihazırda 11 binden fazla banka ve finans kurumu tarafından kullanılıyor.

LEYEN DUYURDU: YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen gece yarısı gazetecilerin karşısına geçti. Rusya'nın AB'nin doğu sınırından onlarca kilometre uzaklıkta Ukrayna'da barbarca eylemler yaptığını söyledi.

AB'nin tepe ismi, "Rusya'yı uluslararası finansal sistemden ve ekonomilerimizden izole eden kapsamlı yaptırımlar yürürlüğe koymaya devam edeceğiz" dedi.

Ursula von der Leyen, "Avrupa Birliği liderlerine şu tedbirleri öneriyoruz" diyerek ilk olarak belirlenen Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılacağını ifade etti. Böylece bu bankaların uluslararası para sistemiyle bağlantısı kesilecek ve küresel ölçekte işlem yapma kabiliyetleri sekteye uğrayacak.

Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması, dünya çapında finansal işlem yapmalarını büyük oranda engelleyecek ve fiilen Rusya'nın ithalat ve ihracatına darbe vuracak.

Von der Leyen, alınan tüm tedbirlerin Putin'in savaşı finanse etme kabiliyetine ciddi anlamda zarar vereceğini de sözlerine ekledi.