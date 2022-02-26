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DünyaZelenskiy Ukrayna halkına seslendi: Ne kadar sürerse sürsün savaşacağız
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Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi: Ne kadar sürerse sürsün savaşacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yeni video yayınladı. Zelenskiy, "Ülkeyi kurtarmak için ne kadar sürerse sürsün savaşacağız." dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini açıkladı.

26.02.2022 - 20:56 |
Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi: Ne kadar sürerse sürsün savaşacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni yayınladığı video mesajında şu açıklamalarda bulundu.

"Ülkeyi kurtarmak için ne kadar sürerse sürsün savaşacağız. Bombardıman devam ederken bile... Çocuklar zaten barınaklarda doğmuşsa, şüphesiz savaşta düşmanın şansı yoktur. Ukraynalıların ülkeyi savunma istekliliği işgal senaryosunu bozdu. Ülke özgürleşene kadar savaşacağız"

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Vladimir Zelenskiy: Silah bırakmayacağız

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev ofisinin dışında yaptığı açıklamayı bir videomesaj ile yayınladı.

Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşgalciler devletimizin çevresini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler ama onların planlarını bozduk. Kiev için gerçek bir mücadele ettik. Askeri araçlarımız bizim için harekete geçti, işgalcileri topraklarımızdan kovmak için her şeyi yaptık ve Rusya'nın alçak taktikleri karşısında çok başarılı savunma yaptık."

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