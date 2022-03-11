Rus pilotlara Ukrayna'dan teklif: Uçağını getir 1 milyon doları götür...

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna’nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulundu.

Klipte, çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerlerine 1 milyon dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği açıklandı.

Duyuru ayrıca sosyal medya platformu Facebook'ta da yayınlandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Moskova ordusunun önde gelen isimlerinden Vitali Gerasimov'un, Harkov kenti yakınlarında öldüğünü öne sürmüştü.