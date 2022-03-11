Rusya-Ukrayna savaşında dünyayı şok eden gelişme! Adım adım dünya savaşına: Putin'in hamlesine NATO müdahil olur...

'İNTERNETİN BİR ALTERNATİFİ YOK'

Rusya'nın küresel internet ağından çıktığı takdirde alternatif olarak kendi veri bankalarını kullanacağını söyleyen Osman Demircan, yeni sistemle birlikte erişime açılan sunucu ve bilgilerin dışında herhangi bilgiye ya da global kaynağa ulaşılamayacağını belirtti. "Maalesef internetin bir alternatifi yok" diyen Demircan, "Sadece erişimi kapatabilir ve bunun yerine kendi sunucularınıza erişimi açabilirsiniz. Bu şekilde ülke neye izin verirse sadece onlara erişim sağlanabilir" ifadelerini kullandı. Rusya'nın kendi yerel ağlarına geçmek her türlü simülasyon çalışmalarını gerçekleştirdiğini söyleyen Demircan, "Elbette çok sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için yapılması gereken çok fazla teknik konu olsa da var olan yapı bu geçişin sağlanmasına yeterli olabilir" diye konuştu.