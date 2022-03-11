Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri! Gizli plan uydu görüntülerinde ortaya çıktı...

Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dnipro kentine hava saldırısı düzenlendi. Bir anaokulu ve bir apartman vurulurken bir ayakkabı fabrikası yerle bir oldu. Rusya'ya yönelik yaptırımlar artmaya devam ederken Kremlin, Putin'in Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Yeni uydu görüntülerine göre ise Rusların Kiev'e ilerleyişi sürüyor. Rus ordusunun konvoyu son bir haftadır 'teknik aksaklıklar' yüzünden ilerleyişini durdurmuştu. 65 metre uzunluğundaki konvoy Kiev'e yakın bir noktada beklediği biliniyordu...

08.44: Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması için diploması mekiği dokuyan Türkiye, bir diğer yandan da Ukrayna sınırının sıfır noktasında insani seferberlik başlatıp tam donanımlı acil sağlık hizmeti sunuyor.

08.40: Dnipro kentine hava saldırısı düzenlendi. Bir anaokulu ve bir apartman vurulurken bir ayakkabı fabrikası yerle bir oldu. Ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

07.56: Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Acil uçuşa yasak bölge talebimizi yineliyoruz"

07.00: Guardian'da yer alan habere göre Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki haksız savaş için hesap vermesini sağlamaya devam etmek için atacağı adımları bugün açıklayacak

06.56: Kiev'de yeniden siren sesleri yükseliyor.

06.00: ABD Kongresi içinde Ukrayna'ya 14 milyar dolarlık yardımı da barındıran 1,5 trilyonluk bütçeyi onayladı.

05:22: Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov’da yüzlerce sivil, kentin metro istasyonuna sığınmış durumda.

05.00: Kiev dışındaki Rus konvoyunun, yeniden konuşlandığını gösteren uydu görüntüleri yayınlandı

Uydu şirketi Maxar, başkentin kuzey batısındaki Antonov Havalimanı yakınlarındaki konvoyun, dağıtıldığı ve yeniden konuşlandığını gösteren fotoğraflar paylaştı. Bazı fotoğraflarda birliklerin ağaçlık alanların korumasına girdiği görülüyor.

04.55: Kiev'den bir kez daha siren sesleri yükseldi

03.30: Ukrayna: Perşembe günü Mariupol'dan tek bir sivil çıkamadı

Ukrayna devleti, Rusya ablukası altında olan Mariupol’dan Perşembe günü kimsenin ayrılmasına izin verilmediğini duyurdu. Ülkenin Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, tek bir sivilin bile kentten çıkamadığını söyledi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, kente su, gıda ve ilaç gönderme çabalarının Rus tanklarınca engellendiğini savundu. Zelenskiy, “Bu tecrübeli teröristler tarafından uygulanan açık bir terör eylemi” dedi.

01.55: ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Rus güçlerinin Hostomel Havalimanı çevresinde yaklaşık beş kilometre ilerlediğini açıkladı. Rus güçlerinin başkent Kiev dışında iki paralel hat boyunca ilerlemeye devam ettiğini belirten yetkili, Kiev'e yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunduklarını söyledi. Söz konusu yetkili Çernivih'in ise yalıtıldığını ifade ederken, 24 Şubat'tan bu yana Rus güçlerinin ter türden 775 füze kullandığını belirtti.

01.40: Uluslararası Finans Enstitüsü'ne (IIF) göre, Rus ekonomisi bu yıl en az %15 küçülecek. Finansal hizmetler danışma şirketi IIF daha önce Moskova ekonomisinin 2022'de %3 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından uygulanan yaptırımların "finansal koşullarda ciddi ve eşsiz bir sıkışmaya yol açtığını ve bunun derin bir durgunluğa işaret ettiğini" söylüyor.

01.34: Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, yayınladığı video mesajda kadın doğum hastanesinin bombalanmasının ardından geçen süreci "iki günlük cehennem" olarak nitelendirdi. Boyçenko, Rus hava araçlarının sivil binaları vurduğunu ve yaşlı, kadın, çocuk demeden sivilleri katlettiğini öne sürdü. Boyçenko, "Bu, Putin ile birlikte Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen bir soykırım" ifadesini kullandı.

01.30: Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili son istihbaratı paylaştı. Buna göre; Ukrayna'nın güçlü direnişi nedeniyle Rus güçleri kritik şehirleri kuşatmak için konuşlandırdıkları daha fazla askere ihtiyaç duyuyor. Bu da ilerleyişlerini sürdürmek için eldeki güçlerinin sayısını azaltıyor ve Rusların ilerleyişini daha da yavaşlatıyor.





00.10: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Vladimir Putin'i Ukrayna'da kimyasal silah kullanımına bahane uydurmak için "sinik" bir girişimde bulunmakla suçladı. Johnson, "barbar" Kremlin rejiminin, güçleri beklenen ilerlemeyi sağlayamadığı için yasaklı silahları kullanmaya hazır olabileceğinden korktuğunu söyledi. Sky News'e konuşan Johnson, "Kimyasal silahlar hakkında duyduğunuz şeyler, doğrudan onların oyun kitabından çıktı” dedi ve Rusya için "sinik, barbar bir hükümet" ifadesini kullandı.