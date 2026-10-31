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DünyaMısır'da minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti
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Mısır'da minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

31.10.2026 - 18:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MISIR, (DHA)

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Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

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Mısır Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'nin güneyinde minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Kazanın sabah saatlerinde Giza vilayetine bağlı 6 Ekim ilçesindeki Orta Çevre Yolu ile Dabaa Yolu kavşağında meydana geldiği aktarıldı. Yaralıların tedavisi için gerekli tüm imkanların sağlandığı belirtilen açıklamada, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

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