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İki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

31.10.2026 - 18:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KONYA (İHA)

İki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

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Kaza, Kozanlı Mahallesi yolunda Doğutepe Mahallesi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada F.K., M.K. ve N.K. yaralandı.

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İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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