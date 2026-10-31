İki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Kaza, Kozanlı Mahallesi yolunda Doğutepe Mahallesi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada F.K., M.K. ve N.K. yaralandı.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.