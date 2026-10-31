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Kepçe ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

31.10.2026 - 19:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUŞ (İHA)

Kepçe ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Muş-Bitlis kara yolunda kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, kaza Muş-Bitlis kara yolu Havalimanı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. 49 AAR 953 plakalı otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

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Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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