Sağanak yağışlar kuvvetli dönüyor! Meteoroloji ve AKOM tarih vererek 23 ili yaşanabilenecek olmusuzluklara karşı uyardı
Son dakika haberine göre kuvvetli sağanak yağışlar 23 şehirde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz(Çorum haric), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kahramanmaraş, Hatay ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batısı, Muğla kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor. AKOM İstanbul için tarih vererek kritik hava uyarısında bulundu.
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İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde önümüzdeki günlerde etkili olacak hava tahmin raporunu paylaştı. Şehir genelinde hafta sonu itibarıyla parçalı ve çok bulutlu bir havanın hâkim olması beklenirken, yağmur geçişlerinin tüm hafta boyunca aralıklarla süreceği bildirildi.
AKOM verilerine göre, bugün (31 Ekim Cumartesi) gökyüzü parçalı ve çok bulutlu olacak; gün içinde yerel yağmurların görülmesi beklenirken sıcaklığın en düşük 13 derece, en yüksek 16 derece seviyelerinde seyredeceği öngörülüyor. Yarın ise (1 Kasım Pazar) benzer bir hava yapısının devam edeceği, özellikle akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin etkisini artıracağı ve sıcaklığın 14 derece ile 18 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.
Yeni haftanın ilk gününden itibaren ise yağışların şiddetini ve alanını genişletmesi bekleniyor. 2 Kasım Pazartesi ve 3 Kasım Salı günlerinde gökyüzünün çok bulutlu olacağı, aralıklı ve sağanak yağmurların şehri etkisi altına alacağı belirtiliyor.
Bu süreçte sıcaklıkların kademeli olarak artarak 15 derece ile 20 derece aralığına yükseleceği, ancak hafta ortasından sonra (4-5 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri) yeniden yağmurlu ve çok bulutlu havanın etkisini sürdüreceği kaydedildi.
Yetkililer, mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklarla birlikte yaşanabilecek olası su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARSI:
Yağışların, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Muğla kıyıları ve İzmir'in batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilenecek olmusuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın doğu ilçeleri ve Muğla kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç keimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum haric) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı
RİZE 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
KARS 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
VAN 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
MARDİN 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
SİİRT 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı