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Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in saldırısı insanlık dışıdır

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'in pazar günkü özel oturumunda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Putin'in saldırısı insanlık dışıdır. Hiçbir şey ve hiç kimse bu saldırıyı haklı çıkaramaz” dedi.

27.02.2022 - 14:54 |
Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in saldırısı insanlık dışıdır

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'in pazar günkü özel oturumunda Ukrayna’ya saldırı başlatan Rusya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başbakan Scholz, 24 Şubat 2022 tarihinin Avrupa’da bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Putin'in saldırısı insanlık dışıdır. Hiçbir şey ve hiç kimse bu saldırıyı haklı çıkaramaz. Özgürlüğümüzü, demokrasimizi ve refahımızı güvence altına alacağız. Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırısıyla bağımsız bir ülke olan Ukrayna’yı dünya haritasından silmek istedi. Kendisini tüm uluslararası toplumun arasından dışladı. Savaş çığırtkanlığına karşı sınır koyabilecek bir gücümüz var. Avrupa Birliği (AB) ve Batı ülkeleri zorlu bir yaptırım paketini uygulamaya koydu. Dün itibarıyla Rus bankalarının Swift sisteminden çıkarılması da yaptırım paketine dahil edildi” dedi.

“Rus halkına sesleniyorum, pes etmeyin”

Almanya Başbakanı Scholz konuşmasında, “Ukrayna halkının yanındayız. Doğru taraftayız. Bu yüzden dün silah teslim etmeye karar verdik. Zorluğu kabul ediyoruz. Çünkü başka bir çözüm yoktu. Rusya'nın kendi vetosu ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden ihraç edilmesi utanç vericidir. Rus halkı savaş istemiyor. Bu savaş Putin'in savaşı olarak kalacak. Rus halkı birçok şehirde sokaklara dökülerek savaş karşıtı protesto düzenleyerek büyük bir cesaret örneği gösterdi. Rus halkına sesleniyorum, pes etmeyin. Siz direndikçe Rusya'ya özgürlük geleceğine eminim” ifadelerini kullandı.

“Alman Ordusu’nun güçlendirilmesi gerekiyor”

Başbakan Scholz konuşmasında ayrıca Almanya’nın NATO'nun yanında olduğunu ifade ederek, “Rusya Devlet Başkanı Putin'in saldırılarının başka ülkelere de yayılmasını önlemek gerekiyor. Avrupa'da barış için yapılması gerekenler yapılacaktır. Alman Ordusu’nun güçlendirilmesi gerekiyor. Rusya Ordusu’na karşı koymak için hükümet, bu yıl 100 milyar euroluk özel bir fon kuruyor. Hedef verimli, modern bir ordu kurmaktır. Ülkemizin savunmasına yönelik yatırımları 2024 yılına kadar önemli ölçüde arttıracağız. Yeni nesil savaş uçakları Fransa ile iş birliği içinde Avrupa'da inşa edilmelidir” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının enerji fiyatlarını arttığını belirten Başbakan Scholz, “Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna’ya saldırıları enerji fiyatlarının yeniden yükselmesine neden oldu. Enerji tedarikçilerine bağımlılığın üstesinden gelmek için çalışmalıyız. Enerji politikası birinci önceliğe sahiptir. AB ile işbirliği içinde ilave doğal gaz satın alınacaktır. Ek olarak mümkün olduğunca çabuk 2 sıvı gaz terminalleri inşa edeceğiz. Putin ile görüşmeleri kapatmayacağız. Avrupa'da barış sağlanana kadar dinlenmeyeceğiz. Avrupa'yı savunacağız" dedi.

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