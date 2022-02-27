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DünyaUluslararası Judo Federasyonu, Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı
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Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı

Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldığını duyurdu.

27.02.2022 - 14:25 |
Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı

Ukrayna'ya karşı geçtiğimiz günlerde başlattığı askeri operasyon sonrası Rusya'ya spor dünyasından tepkiler devam ediyor. Son olarak Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onursal başkanlığının askıya alındığını açıkladı. Federasyonunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ukrayna’da devam eden olaylardan dolayı Vladimir Putin’in Uluslararası Judo Federasyonu onursal başkanlığının askıya alındığı belirtildi.

Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin’in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.

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