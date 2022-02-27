GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya, Belarus'taki müzakere için Ukrayna'ya süre verdi
HaberlerDünya Haberleri Rusya, Belarus'taki müzakere için Ukrayna'ya süre verdi
ABONE OL

Rusya, Belarus'taki müzakere için Ukrayna'ya süre verdi

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna tarafına Belarus'taki müzakereler için saat 15.00’e kadar süre tanıdıklarını ve olumsuz yanıt almaları durumunda yaşananların sorumlusu olarak Ukrayna’nın görüleceğini duyurdu.

27.02.2022 - 14:05 |
Rusya, Belarus'taki müzakere için Ukrayna'ya süre verdi

Rusya ile Ukrayna arasında müzakere tartışması sürüyor. Rusya müzakereler için Belarus'u işaret ederken, Ukrayna ise tarafsız ülkeler olarak Türkiye, Azerbaycan, Polonya ve Slovakya'yı önerdi. Müzakere için yaşanan anlaşmazlıktan sonra Rusya’dan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, “Sakin bir şekilde şunu öneriyoruz, saat 15.00’e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel’deki müzakereler için yanıtını bekliyoruz. Teyitten sonra hemen oraya geçip müzakereci arkadaşlarımızla buluşacağız. Barıştan yanayız. Müzakerenin reddedilmesi durumunda dökülen kanın tüm sorumluluğu Ukrayna tarafında olacaktır” ifadelerini kullandı.

Rus heyet Belarus'ta

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rus heyetinin Ukrayna ile müzakerede bulunmak üzere Belarus’a geldiğini açıklamıştı. Peskov, “Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı yönetimi de dahil olmak üzere resmi kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılarla görüşmek üzere Belarus'a geldi. Görüşmelere Belarus’un Gomel şehrinde başlamaya hazırız” demişti.

Rusya - Ukrayna savaşında 4. gün! Taraflar müzakere masasına oturacak mı? Açıklamalar peş peşe geliyor
İlgili Haber
Rusya - Ukrayna savaşında 4. gün! Taraflar müzakere masasına oturacak mı? Açıklamalar peş peşe geliyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz
İlgili Haber
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz
Zelenskiy'den müzakereler için İstanbul önerisi
İlgili Haber
Zelenskiy'den müzakereler için İstanbul önerisi
Ukraynalı askerlerle ilgili gündemi sarsan haber!
İlgili Haber
Ukraynalı askerlerle ilgili gündemi sarsan haber!

    GÜNCEL HABERLER

    Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in saldırısı insanlık dışıdır

    Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in saldırısı insanlık dışıdır

    Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Edirne'den İstanbul'a yola çıktı

    Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Edirne'den İstanbul'a yola çıktı

    Araba alacak olan milyonları ilgilendiriyor! Paranızı faiziyle vermek zorunda! Flaş kilometre detayı

    Araba alacak olan milyonları ilgilendiriyor! Paranızı faiziyle vermek zorunda! Flaş kilometre detayı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Miraç Kandili’nde çekilecek tespihler neler? Miraç Kandili’nde okunacak zikirler!

    Miraç Kandili’nde çekilecek tespihler neler? Miraç Kandili’nde okunacak zikirler!

    Sıradaki Haber
    Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in saldırısı insanlık dışıdır

    Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in saldırısı insanlık dışıdır

    Sıradaki Haber
    Araba alacak olan milyonları ilgilendiriyor! Paranızı faiziyle vermek zorunda! Flaş kilometre detayı

    Araba alacak olan milyonları ilgilendiriyor! Paranızı faiziyle vermek zorunda! Flaş kilometre detayı

    Sıradaki Haber
    Bayram izni ve genel izinlerle flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Bayram izni ve genel izinlerle flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Sıradaki Haber