Milyonlarca çalışan ve emekli merakla bekliyor! Maaşlara zam gelecek, GSS, EYT, 3600 ek gösterge...

Emekli, memur, işçi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar merak ediliyor. 2022 yılında yapılan zamların ardından özellikle EYT ve 3600 ek göstergede düzenleme beklentisi oluştu. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için “3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklamasında bulunurken, EYT’de nasıl bir düzenleme yapılacağı, kimleri kapsayacağı konusunda henüz bir netlik kazanmadı. Düzenleme merakla beklenirken, Hürriyet yazarı Noyan Doğan, merak edilen soruları cevapladı...

1998 doğumlu üniversite mezunu olan kızımız için SGK’dan ne zamana kadar ve hangi şartlarda ücretsiz sağlık hizmeti almaya devam edebileceğiz?

Genel Sağlık Sigortası kapsamında gençler 18 yaşına kadar ebeveynleri üzerinden sağlık hizmeti alabiliyor. Eğitim görenler için lise ve dengi okul mezunları için yaş sınırı 20, üniversite mezunları için yaş sınırı 25. Ayrıca öğrenciler, okuldan mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl süreyle de prim ödemeden, ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor. Ancak yaş sınırının aşılmaması gerekiyor. Üniversiteden mezun olan bir genç, 24 yaşındaysa iki yıl değil bir yıl prim ödemeden sağlık hizmeti alabilir, yaş 25’i geçti mi primini kendi ödemek durumunda. Bu kapsamda kızınız 24 yaşında ve bir yıl daha ücretsiz sağlıktan yararlanabilecek, 25 yaşını geçtiğinde eğer çalışmıyorsa primini kendi ödeyerek, Genel Sağlık Sigortası kapsamına girecek.

2023’Ü BEKLEMENİZE GEREK YOK

Bu yılın 2022 Ekim ayı itibarı ile emekliliği hak ediyorum. 1992 yılı girişli özel sektör çalışanıyım. Hak kaybı yaşamamak adına bu yıl mı emekli olmam daha faydalı yoksa 2 ay daha bekleyip Ocak 2023’te mi emekli olmam avantajlı?

2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor, aylık bağlama oranının yüzde 60’ı, katsayı için de 12000 alınıyor ve emekli maaşı belirleniyor. Bu maaş da geçmiş enflasyon oranında artırılıyor. Enflasyon artışında da ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemlerindeki 6 aylık enflasyon etkili oluyor. Ekim ayında emekli olursanız bu yılın ocak-haziran enflasyon oranı maaşınıza yansır. Seneye bırakırsanız temmuz-aralık enflasyonu maaşınıza yansır. Enflasyonun da yüksek olması, yararlanılacak maaş zammının yüksek olmasını sağlayacak. Ancak şartları yerine getirdiğinizde emekli olmanızda fayda var.

EYT ÇIKARSA YARARLANIRSINIZ

1972 doğumluyum, eylül 1990 sigorta girişliyim. 10400 prim günüm var. EYT çıkarsa hemen emekli olabilir miyim?

Sizin durumunuzda 25 yıl çalışıp, 5525 prim günü ve 52 yaşında emekliliğe hak kazanıyorsunuz. Prim gün sayınız ve çalışma yılınız emeklilik için yetiyor ancak yaşa takılıyorsunuz. EYT konusunda henüz netleşmiş bir durum yok ancak konu gündemde. Eğer EYT ile ilgili bir düzenleme yapılırsa yararlanırsınız ve emekli olabilirsiniz.

3600 EMEKLİ MAAŞINI ETKİLEYECEK

Mart 2022’de öğretmen olarak emekli oldum. 3600 ek gösterge yasası çıkınca emekli ikramiyesi ile emekli maaşı artışından faydalanacak mıyım?

3600 ek gösterge sizin gibi emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek. Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memurlar yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşlarını artıracak. 3600 ek gösterge emeklilerde aylık 700 lira ile 800 lira arasında bir artış yaratacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA YAPTIRABİLİRSİNİZ

1974 doğumluyum. Sigorta girişim 1 Şubat 1999, 5554 ödenen prim günüm var. 2014 yılında işten ayrıldım, 421 gün eksiğim var. Eksik günlerimi isteğe bağlı ödeyerek, yaş şartımı sağlayınca emekli olabilir miyim? 2008 yılında doğum yaptım, sonrasında 180 gün ücretsiz izin yaptım.

Sizin durumunuzda 20 yıl çalışıp, 55 yaşında ve 5975 prim gün ile emekliliğe hak kazanıyorsunuz. İsteğe bağlı sigortalı olup, SGK’ya prim ödeyerek, 421 gün prim eksiğinizi tamamlayabilirsiniz. Doğum borçlanması yaparak da prim gün sayınızı tamamlayabilirsiniz. Prim gün sayısını tamamlarsanız 55 yaşında emekli olabilirsiniz.