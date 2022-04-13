Prim desteği nedir, 2022 ilave istihdama prim desteği ne zaman ödenecek? Yeni istihdam paketi ile yeni işe girenlere devlet desteği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilave istihdama destek paketiyle ilgili yaptığı açıklamada "İş başı eğitim kapsamında mevcut çalışanların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay kapsamında sosyal prim desteklerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşverenlerimizi istihdam garantili yeni işbaşı programımızdan yararlanmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Prim desteği nedir?

6 ay süreyle işverenlere sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan primlerinin tamamının devlet tarafından karşılanmasıdır.

İlave istihdama prim desteği başvuruları başladı mı, ödemeler ne zaman yapılacak?

Yeni istihdam paketi ile yeni işe girenlere devlet desteği için henüz detayları içeren resmi bir açıklama gelmedi.