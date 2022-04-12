SGK resmen duyurdu! Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor, 5 yıl boyunca....
SGK tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Pek çok kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5 yıl süre ile karşılanıyor. Ayrıca 65 yaş üzeri vatandaş için rapor şartı da bulunmuyor. Genel Sağlık Sigortası kapsamında birçok hizmet tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Bu hizmetler kalp hastaları için hayati öneme sahip. Örneğin kalp hastalarının zatürre aşıları 5 yıl boyunca SGK tarafından karşılanıyor. Peki kalp hastaları için başka hangi hizmetler ücretsiz olarak sunuluyor? İşte merak edilen tüm detaylar...
12.04.2022 - 16:02 |
Sosyal Güvenlik Kurumu kalp hastalarını yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. 12-18 Nisan Kalp Sağlığı haftası nedeni ile SGK tarafından hastalara ücretsiz olarak sunulan hizmetler, haberdar olmayan vatandaşlar için hatırlatıldı. Kalp hastalarının sağlıklı yaşam konusunda diğer kişilerden daha dikkatli olması gerekiyor. Koronavirüs salgınında aşılama sürecinin başlaması ile birlikte aşılamada öncelik verilen kalp hastalarına zatürre aşısı için de büyük bir kolaylık sağlanıyor. SGK kalp hastalarının aşılarını 5 yıl boyunca karşılıyor. Ayrıca 65 yaş ve üzerindeki kişiler için rapor şartı da bulunmuyor. Peki kalp hastalarına başka hangi kolaylıklar sağlıyor?
İşte SUT kapsamında SGK'nın bedelini karşıladığı sağlık hizmetleri;
- Ayakta ve yatakta tedavilerde muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım işlem bedelleri,
- Kardiyolojik ve kardiyovasküler hastalıkların, tanı, tetkik ve tedavilerine yönelik işlem bedelleri ile tedaviye yönelik ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri,
- Kalp pilini, koroner stentleri, kalp kapakları, kalp pompası,
- Kalp naklinde tedavi giderlerini, nakil yapılacak merkezin bulunduğu yere organların gidiş-dönüş transfer masrafları,
- Kalp organ nakillerinde doku reddinin önlenmesi nedeniyle uygulanması halinde Ekstrapereal Fotoferez tedavi bedeli,
- Kalp yetmezliği tanısı ile acil kalp nakli programına alınan uzun süreli parakorporeal ventrikül destek pompalarının kullanılmadığı durumlarda total yapay kalbi,
- Tedaviye yanıt verilmemesi halinde palyatif bakım merkezlerinde uygulanan sağlık giderleri,
- Evde bakım gerektiren sağlık hizmeti bedelleri
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