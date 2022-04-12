SGK resmen duyurdu! Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor, 5 yıl boyunca....

Sosyal Güvenlik Kurumu kalp hastalarını yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. 12-18 Nisan Kalp Sağlığı haftası nedeni ile SGK tarafından hastalara ücretsiz olarak sunulan hizmetler, haberdar olmayan vatandaşlar için hatırlatıldı. Kalp hastalarının sağlıklı yaşam konusunda diğer kişilerden daha dikkatli olması gerekiyor. Koronavirüs salgınında aşılama sürecinin başlaması ile birlikte aşılamada öncelik verilen kalp hastalarına zatürre aşısı için de büyük bir kolaylık sağlanıyor. SGK kalp hastalarının aşılarını 5 yıl boyunca karşılıyor. Ayrıca 65 yaş ve üzerindeki kişiler için rapor şartı da bulunmuyor. Peki kalp hastalarına başka hangi kolaylıklar sağlıyor?

İşte SUT kapsamında SGK'nın bedelini karşıladığı sağlık hizmetleri;