Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın tepetaklak olacak! Altında görülmemiş tahmin! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatları tepetaklak olacak. Altın fiyatlarıyla ilgili görülmemiş tahminler geldi. Altın uzmanları nisan ve mayıs ayını işaret etti. Altının ons fiyatı bugün içerisinde en yüksek 1960 dolar seviyesini; en düşük ise 1949 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,08 oranında yükselişle 1955 dolardan işlem gördü. Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve Ons Altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 925,01 lira seviyesini, en düşük ise 919,89 lira seviyesini gördü. Gram Altın, yüzde 0,23 oranında yükselişle 923,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1506 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 197 liradan işlem görüyor. Finans Analisti İslam Memiş ise altın ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulanarak, haziran ayını işaret etti. Peki altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları alım fırsatı verecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ile ilgili son dakika tüm gelişmeler...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Altının ons fiyatı dünkü işlemlerde 1969 dolar seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 1 ayın en yüksek seviyesini görürken; haftanın ikinci işlem gününde dar bantta hareket ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişte, küresel enflasyonist baskı ve Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışları etkili olurken; majör Merkez Bankalarının sıkılaşma politikaları ve tahvil faizlerinde yaşanan tırmanış altın fiyatlarındaki yükselişin limitli kalmasına neden oluyor.
GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE
Açıklanacak olan ABD verileriyle birlikte altın fiyatları yön bulacak. Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,2 oranında; yıllık bazda ise yüzde 8,4 seviyesinde gelmesi yönünde. ABD’nin enflasyonu önceki ay yüzde 7,9 seviyesinde açıklanarak 40 yılın zirvesini yenilemişti.
Piyasa beklentilerinin üzerinde gelebilecek bir enflasyon verisi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma adımlarında daha da agresifleşebileceği yönünde beklentileri kuvvetlendirebilecekken; dünyada da doları güçlendirecektir. Bu durum test korelasyon etkisiyle, ons altında sert satışlara sebep olabilir. ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması ise altın fiyatlarında yükseliş etkisi yaratabilir.
Diğer taraftan, ABD 10 yıllık tahvil faizleri Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisiyle tırmanışını sürdürürken; bugün yüzde 2,83 seviyesine ulaşarak Aralık 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.
Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Bu toplantıda Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken; ayrıca Fed'in 9 trilyon dolarlık bilanço küçültmesine de başlanması bekleniyor.
Fed'in geçen hafta açıklanan 15-16 Mart tarihinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda 95 milyar dolar aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edilmişti. Fed’in bilançosunda küçültmeye gitmesi piyasadan doların çekilmesi anlamına geliyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altının ons fiyatı bugün içerisinde en yüksek 1960 dolar seviyesini; en düşük ise 1949 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,08 oranında yükselişle 1955 dolardan işlem gördü.
Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve Ons Altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 925,01 lira seviyesini, en düşük ise 919,89 lira seviyesini gördü. Gram Altın, yüzde 0,23 oranında yükselişle 923,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1506 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 197 liradan işlem görüyor.
NİSAN AYINDA ALTIN DİBİ GÖREBİLİR
Finans Analisti İslam Memiş, Youtube hesabında açıklamalarda bulundu. "Dövizde, altında dip seviyeler görebiliriz Nisan ayında" diyen Memiş, "Bu seviyeler aşağıya doğru test edildikten sonra Haziran ayına kadar sürecek bir trendle bir fırsat vermeyeceğini tahmin ediyorum. Bu kısa vadeli agresif yukarı yönlü atakların da bir tuzak fiyatlama olacak. Büyük ihtimalle Haziran ayında" ifadelerini kullandı.
Euro ve dolar konusunda da konuşan Memiş, "Euro dolar paritesi yine 1.09 seviyesinde ve yatay. Kişisel olarak kağıt paraya yatırım yapacak olsaydım bu sterlin ve euro olurdu. Çünkü dolar endeksi karşısında değer kaybettiler. Elimde dolarım var altın ya da gümüş almalı mıyım? Ben kişisel olarak almayı tercih etmiyorum.
Yüksek gördüğüm için elimdeki dolarla altın ve gümüş tarafına girmem. Elimdeki dolarla euro ve sterlin almak daha ucuz" ifadelerini kullandı.
ALTIN TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Memiş ayrıca altının mayıs ayında kaç liraya çıkacağına ilişkin de yorumlarda bulundu. Memiş şöyle konuştu: Nisan ayında 2 kez 880 lira test edildi. 900 lira seviyesinin üzerinde alım yapmam dedim. Eğer 900 lira seviyesi ve altında gram altın alan yatırımcılar varsa benim mayıs ayında beklediğim seviye 960 lira. 980 lira seviyesi de muhtemelen mayıs ayında görülecek.
Eğer kâr satışı yapacaksınız ve uygun görüyorsanız 900 liranın üzerinden de alabilirsiniz ama ben alım işimi 630 lirayken bitirdim. Kişisel olarak alım yönünde bir pozisyonum yok, zirveleri bekliyorum, mesela gram altında 1450 lira. Bu seviyeler görülünce satış olarak pozisyon alacağım.
Ben yine de 900 lira altına sarkmasını beklerdim ama şu anki fiyattan alan da zarar etmeyecek. Ancak benim taktiğim her zaman alırken kazanmak. Mesela gram altın fiyatının sert bir şekilde 890 liraya gerilediğini düşünün, ancak bu sefer size 890 liradan alım fırsatı vermeyecekler çünkü bankaların makas aralığında büyük bir açıklık var.
Kimseyi takmıyorlar, fırsatçılık var, başıboşçuluk var. 40 lira 50 lira makas açan bankalar var. Makas aralığına dikkat edin. O yüzden uzun vadeli yatırımcı olun olabiliyorsanız.
ALTINDA YENİ REKOR MU GELİYOR?
Altın fiyatları için tahminler araştırılırken Wall Street analistlerinden çarpıcı bir tahmin yapıldı. Analistler yakın vadede altın üzerinde düşüş öngörmediğini ve bu hafta daha yüksek fiyatlar beklediklerini dile getirdi.
Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, “Altının daha yüksek hareket edebileceğine inanıyorum. Altın hala 1890 ile 1950 dolar arasında tutuluyor, ancak daha sonra test edilecek yukarı yönü giderek daha fazla tercih ediyorum” dedi.
Equiti Capital’in piyasa analisti David Madden ise, altının geçen hafta karşılaştığı durum göz önüne alındığında, fiyatların bu hafta ons başına 1960 dolara kadar yükselmesini beklediğini söyledi. Ancak Madden, yakında bir kopuş görmeyi beklemediğini de sözlerine ekledi.
Altının ons başına 2000 dolara geri dönmesi için, Rusya’nın Ukrayna ile savaşında büyük bir tırmanma olması gerektiğini belirtti. Rusya’nın Avrupa’nın petrol ve gaz arzını tehdit etmesi durumunda önemli jeopolitik belirsizliğin hisse senetlerini aşağı ve enerji fiyatlarını yukarı çekebileceğini kaydeden Madden, “Hisse senetleri düşerse, yatırımcılar çabucak sağlam bir şey tutmak isteyecek ve bu da altın fiyatlarını rekor seviyelere geri çekecek” ifadelerini kullandı.
ALTINDA İKİ SENARYO
Yükseltecek faktörler: Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.
Düşürecek faktörler: Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir. Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.
BANKALAR TAHMİNLERDE BULUNDU
Dünya'da yer alan habere göre, piyasaların takip ettiği Fed tutanakları, bilanço daraltımına mayıs ayında başlanmasının uygun olacağı yönünde genel olarak anlaşma sağlandığını gösterdi. Birkaç üye; savaşın enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin, aşağı yönlü büyüme risklerinden daha önemli olduğuna karar vererek 50 baz puan faiz artışı beklentisini güçlendirdi.
Ancak ons altın, tutanaklarda daha şahin bir ton öne çıkmasına rağmen 1.920-1.930 bandı arasındaki seyrini korudu. Analistler, şahin Fed’e rağmen fiyatların burada kalabilmesinin teknik avantaj sağladığını söylüyor.
Commerzbank analistleri, “Doların sağlam duruşu ve yüksek reel faiz oranları, şu anda altında yükselişi engelliyor. Yine de artan reel faiz oranlarına rağmen altının yerini koruması güç göstergesidir” diyor.
ANZ Bank da “Jeopolitiğin piyasaya hakim olması nedeniyle güçlü doların etkisi azalacak. Altının yıl boyunca 1.900 dolar seviyesinin üzerinde kalmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya’ya göre, jeopolitik riskler muhtemelen kısa vadeli birincil itici güç olacak ve bu, altının bu işlem aralığını 1.900-1.950 dolarda tutacak. Analist, fiyatların buradan muhtemelen 1.975 dolara bile gidebileceğini belirtiyor.
Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.
Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir.
Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.