Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın tepetaklak olacak! Altında görülmemiş tahmin! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Ben yine de 900 lira altına sarkmasını beklerdim ama şu anki fiyattan alan da zarar etmeyecek. Ancak benim taktiğim her zaman alırken kazanmak. Mesela gram altın fiyatının sert bir şekilde 890 liraya gerilediğini düşünün, ancak bu sefer size 890 liradan alım fırsatı vermeyecekler çünkü bankaların makas aralığında büyük bir açıklık var.