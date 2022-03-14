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    YaşamZincirleme kaza! Uzman çavuş torununu ziyarete giderken hayatını kaybetti
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    Zincirleme kaza! Uzman çavuş torununu ziyarete giderken hayatını kaybetti

    Gaziantep'te yaşayan ve İzmir'de uzman çavuş olan torununu ziyarete giderken meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Arık (70) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    14.03.2022 - 12:14 | | Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
    Zincirleme kaza! Uzman çavuş torununu ziyarete giderken hayatını kaybetti

    Olay, dün gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep kuzey gişeleri yakınlarında meydana geldi. Kentte sabah saatlerinde başlayıp gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 3 TIR ile 4 otomobil birbirine girdi. İzmir'de uzman çavuş olan torununu ziyarete giden Mehmet Arık'ın damadı Osman Arık'ın kontrolündeki plakası öğrenilemeyen otomobil de kazaya karıştı.

    Kazada otomobilde bulunan sürücü ve Mehmet Arık yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osman Arık ve Mehmet Arık'ı özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve iç kanama geçiren Mehmet Arık, sabaha karşı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arık'ın cansız bedeni adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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