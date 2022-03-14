°
Şehir seçiniz
    BİST2.0861.54EURO16.220.53USD14.770.09ALTIN930.47-1.14
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamSiirt'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
    HaberlerYaşam Haberleri Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
    ABONE OL

    Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

    Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şahıs hakkında işlem yapıldı.

    14.03.2022 - 11:05 |
    Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda, 1'i uyuşturucu madde satıcılığı, 15'i uyuşturucu madde kullanma suçu olmak üzere, toplamda 16 olaya müdahale edildiği, 17 şüpheliye de işlem yapıldığı kaydedildi. Batı Mahallesi Özgen Caddesinde durdurulan S.B. isimli şahıstan 3 fişek esrar, Sakarya Mahallesi Süveyka Meydanında durdurulan H.Ş. isimli şahıstan 1 fişek metamfetamin, Dumlupınar Mahallesi 520 Sokak üzerinde durdurulan Ö.E. isimli şahıstan uyuşturucu madde içilmesinde kullanılan payp, Çal Mahallesi Şeyh Zeynep Caddesi üzerinde durdurulan, S.Y. isimli şahıstan uyuşturucu madde içilmesinde kullanılan payp tüpü aparat, Doğan Mahallesi Kadri Oktay Caddesi üzerinde durdurulan, V.E. isimli şahıstan 1 fişek metamfetamin, Dumlupınar Mahallesi 406. Sokakta durdurulan H.Ö. isimli şahıstan uyuşturucu madde içilmesinde kullanılan payp, Algül Mahallesi Zeki Çeliker Caddesi üzerinde durdurulan, M.U.E. isimli şahıstan 1 fişek metamfetamin, Batı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurulan F.R. isimli şahıstan 1 fişek eroin ele geçirildi.

    Öte yandan yapılan çalışmalar kapsamında, kent merkezindeki uygulama esnasında hırsızlık suçundan aranması olan H.Ş. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...

    Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...

    Kar yağışı tekrar geliyor! Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

    Kar yağışı tekrar geliyor! Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

    Bakan Kasapoğlu: Merhum Akif, millet sevgisini şiir ile milletimize yansıtmıştır

    Bakan Kasapoğlu: Merhum Akif, millet sevgisini şiir ile milletimize yansıtmıştır

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Barcelona bilet fiyatları ne kadar?

    Galatasaray Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Barcelona bilet fiyatları ne kadar?

    Sıradaki Haber
    Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Elbistan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama…

    Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Elbistan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama…

    Sıradaki Haber
    İran: Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz

    İran: Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz

    Sıradaki Haber
    Sağlık çalışanlarına zam 2022! Sağlıkçılara zam Meclis’ten geçti mi, ne kadar, kimleri kapsıyor?

    Sağlık çalışanlarına zam 2022! Sağlıkçılara zam Meclis’ten geçti mi, ne kadar, kimleri kapsıyor?

    Sıradaki Haber