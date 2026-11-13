Görenler şaşırıyor: Ege ve Akdeniz ürünü artık Elazığ'da da yetişiyor! Hasat başladı

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Elazığ’da tarımsal üretim çeşitliliğini artırmaya yönelik alternatif ürünlerden biri olan zeytinde hasat dönemi başladı. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilen zeytin, Keban Baraj Gölü’nün iklim üzerindeki ılımanlaştırıcı etkisi sayesinde Elazığ’ın Keban ve Ağın ilçelerinde de yetiştiriliyor.