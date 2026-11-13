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Görenler şaşırıyor: Ege ve Akdeniz ürünü artık Elazığ'da da yetişiyor! Hasat başladı

13.11.2026 - 13:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tarımsal üretim çeşitliliğini artırmak amacıyla alternatif ürünlere yönelen Elazığ’da zeytin hasadı heyecanı yaşanıyor. Baraj gölünün yarattığı mikro klima etkisiyle Keban ve Ağın ilçelerinde başarıyla yetiştirilen zeytinler dalından toplanmaya başlandı.

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1Görenler şaşırıyor: Ege ve Akdeniz ürünü artık Elazığ'da da yetişiyor! Hasat başladı

Elazığ’da tarımsal üretim çeşitliliğini artırmaya yönelik alternatif ürünlerden biri olan zeytinde hasat dönemi başladı. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilen zeytin, Keban Baraj Gölü’nün iklim üzerindeki ılımanlaştırıcı etkisi sayesinde Elazığ’ın Keban ve Ağın ilçelerinde de yetiştiriliyor.

2Görenler şaşırıyor: Ege ve Akdeniz ürünü artık Elazığ'da da yetişiyor! Hasat başladı

Bu çerçevede , Ağın ilçesinde Elazığ’ın ilk kapama zeytin bahçesini tesis eden üretici Ahmet Ruhi Tekin’in bahçesinde zeytin hasadı gerçekleştirildi. Hasat etkinliğine Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Taşkesen ile kurumun teknik personeli katıldı.

3Görenler şaşırıyor: Ege ve Akdeniz ürünü artık Elazığ'da da yetişiyor! Hasat başladı

Elazığ’da toplam 593 dekar alanda kapama zeytin yetiştiriciliği yapıldığı bildirildi. İl genelinde Keban ilçesinde 385 dekar, Ağın ilçesinde ise 208 dekar alanda zeytin üretimi gerçekleştirildiği aktarıldı.

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