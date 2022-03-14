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    YaşamMezarlıkta polis bastı! Profesör çıktı
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    Mezarlıkta polis bastı! Profesör çıktı

    Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki eski mezarlıkta izinsiz kazı yaparak define arayan 4 kişiden birinin profesör olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınarak ifadesinin ardından serbest bırakılan profesörün Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde (AKÜ) görev yaptığı belirtildi.

    14.03.2022 - 12:11 | | İHA
    Mezarlıkta polis bastı! Profesör çıktı

    Olay, geçtiğimiz 10 Mart ta Bolvadin ilçesi Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki eski mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri mezarlık içerisinde hareketlilik olduğunu fark etti. Mezarlığın içerisine giren mahalle ve çarşı bekçileri birkaç kişinin kendilerini görünce kaçmaya başladığını fark edince şahısların peşine düştüler. Kısa bir kovalamaca sonrası şahıslardan M.G. olay yerinde, M.Ş., isimli bir şahıs ise mezarlığa yakın bir evin bahçesinde yakalandı. Ardından bölgede inceleme yapan mahalle ve çarşı bekçileri mezarlıkta iki mezarın ortasındaki ağacın altının define amacı ile kazma ve küreklerle kazıldığını tespit etti.

    Üniversite profesör hakkında idari soruşturma başlattı

    Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürürken, şüpheliler, ifadelerinde yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Bunun üzerine olaya karıştıkları tespit edilen H.B. ile M.A.D., isimli şahıslar ikametlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Olayda gözaltına alınan şahıslardan birinin, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Harita Mühendisliği Bölümü’nde Jeodezi BD olarak görev yapan Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı. Üniversite kaynaklarından alınan bilgide ise, olayla ilgili emniyet ya da savcılıktan resmi bilgi geldiği andan itibaren Güllü hakkında idari soruşturma açılacağı bildirildi.

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