Ordu'da fındığa alternatif olarak ekildi, üreticinin yeni gözdesi oldu: 10 dönümden yılda 20 ton ürün alıyorlar

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Ay, il genelinde 4 bin 11 dekarda kivi üretimi yapıldığına işaret ederek, "Bu sene yaptığımız değerlendirmelere göre 9 bin 370 ton rekolte bekleniyor. Geçen sene birçok ilde zirai dondan dolayı bitkisel ürünlerde hasar oldu. Geçen seneye göre rekolte bakımından yüzde 51 artış söz konusu. Bakanlığımızın, DOKAP'ın, Dünya Bankası'nın ve çeşitli bütçe sahibi olan kuruluşların destekleriyle son 5 yılda ciddi anlamda bir artış oldu." diye konuştu.