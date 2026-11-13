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Ordu'da fındığa alternatif olarak ekildi, üreticinin yeni gözdesi oldu: 10 dönümden yılda 20 ton ürün alıyorlar

13.11.2026 - 13:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Ordu’da fındıktan sonra üreticinin en önemli gelir kapılarından biri haline gelen coğrafi işaretli Ordu kivisinin hasadına başlandı. Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi’nde Vali Muammer Erol ve İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay’ın katılımıyla gerçekleştirilen hasat töreninde, geçen yıla göre yüzde 51 artışla 9 bin 370 ton rekolte beklendiği ve ürünün kent ekonomisine 375 milyon TL katkı sunacağı açıklandı.

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Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi'nde bir üreticinin bahçesindeki kivi hasadına Vali Muammer Erol ile İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da katıldı.

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Ay, kivinin, Ordu'nun fındıktan sonra en önemli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

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Kentte kivinin son 30 yıldır revaçta bir ürün olduğunu belirten Ay, "Kivi, kendine has tadı, aroması, kuru madde oranının yüksek olması ve özellikle pazarlama gücünü arttıran depolama ömrünün uzun olması sebebiyle 2019'da müdürlüğümüzün de katkısıyla coğrafi işaretli ürün olarak piyasaya çıkmıştır." dedi.

4Ordu'da fındığa alternatif olarak ekildi, üreticinin yeni gözdesi oldu: 10 dönümden yılda 20 ton ürün alıyorlar

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Ay, il genelinde 4 bin 11 dekarda kivi üretimi yapıldığına işaret ederek, "Bu sene yaptığımız değerlendirmelere göre 9 bin 370 ton rekolte bekleniyor. Geçen sene birçok ilde zirai dondan dolayı bitkisel ürünlerde hasar oldu. Geçen seneye göre rekolte bakımından yüzde 51 artış söz konusu. Bakanlığımızın, DOKAP'ın, Dünya Bankası'nın ve çeşitli bütçe sahibi olan kuruluşların destekleriyle son 5 yılda ciddi anlamda bir artış oldu." diye konuştu.

5Ordu'da fındığa alternatif olarak ekildi, üreticinin yeni gözdesi oldu: 10 dönümden yılda 20 ton ürün alıyorlar

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Bakanlığın kırsal kalkınma yatırım destekleri kapsamında 4 kivi bahçesi oluşturulacağını anlatan Ay, "Kivinin ilimiz ekonomisine bu yıl 375 milyon lira değerinde bir katkı sunmasını bekliyoruz. Bu vesileyle üreticilerimize bol, bereketli bir hasat mevsimi diliyorum." ifadelerini kullandı.

6Ordu'da fındığa alternatif olarak ekildi, üreticinin yeni gözdesi oldu: 10 dönümden yılda 20 ton ürün alıyorlar

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Fındığın yanı sıra 2010'dan beri alternatif ürün olarak kivi de yetiştirdiğini belirten Mustafa Hekim ise 10 dönümde yılda yaklaşık 20 ton kivi ürettiğini kaydetti.

7Ordu'da fındığa alternatif olarak ekildi, üreticinin yeni gözdesi oldu: 10 dönümden yılda 20 ton ürün alıyorlar

Konuşmaların ardından Vali Erol ve beraberindekiler, bir süre kivi topladı.

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