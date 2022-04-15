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    YaşamYediği tostun parasını ödemeyip dükkana saldırdı, hastanelik oldu! Sopayla dövdüler
    HaberlerYaşam Haberleri Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana saldırdı, hastanelik oldu! Sopayla dövdüler
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    Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana saldırdı, hastanelik oldu! Sopayla dövdüler

    Antalya’da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopalarla zarar verdi. Öfkesi dinmeyen adam, ancak sopayla dövülerek durdurulabildi.

    15.04.2022 - 11:44 |
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    Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'ndeki bir tostçuda meydana geldi. Dükkana gelip tost yiyen M. İ. E., ücretini ödemeden ayrılmak istedi. İşletme sahibinin müsaade etmemesi üzerine ise M.İ.E. ile aralarında tartışma çıktı. Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen M. İ. E., öfkelenip işletmeyi taş ve sopayla işletmeye zarar vermeye başladı.

    Saldırganlığı devam eden M. İ. E.’yi iki kişi sopalarla darp edip durdurabildi. İhbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp edilen M. İ. E.’yi hastaneye kaldırdı.

    M. İ.E’nin saldırı ve darp edilme anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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