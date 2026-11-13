Samsun'da üreticiye büyük destek: 100 bin adet ücretsiz olarak dağıtıldı

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Üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen projelerle tarımın her aşamasında sahada yer alan Büyükşehir Belediyesi; tohum, fide, gübre ve tarımsal ekipman destekleriyle üreticilerin yükünü hafifletirken, verimliliğin ve üretim kapasitesinin artırılmasına da katkı sağlıyor. Bu misyonla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi hedefi ile Nergis Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi'ni hayata geçirdi.