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Samsun'da üreticiye büyük destek: 100 bin adet ücretsiz olarak dağıtıldı

13.11.2026 - 12:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

 Samsun Büyükşehir Belediyesi nergis yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve alternatif tarımsal üretim alanlarının geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında, İlkadım ilçesinde üreticilere 10 dekar alanda 100 bin adet nergis soğanı desteği sağladı.

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1Samsun'da üreticiye büyük destek: 100 bin adet ücretsiz olarak dağıtıldı

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla kapsamlı destek çalışması yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi üreticilere 10 dekar alanda 100 bin adet nergis soğanı desteği sağladı.

2Samsun'da üreticiye büyük destek: 100 bin adet ücretsiz olarak dağıtıldı

Üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen projelerle tarımın her aşamasında sahada yer alan Büyükşehir Belediyesi; tohum, fide, gübre ve tarımsal ekipman destekleriyle üreticilerin yükünü hafifletirken, verimliliğin ve üretim kapasitesinin artırılmasına da katkı sağlıyor. Bu misyonla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi hedefi ile Nergis Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi'ni hayata geçirdi.

3Samsun'da üreticiye büyük destek: 100 bin adet ücretsiz olarak dağıtıldı

Nergis soğanı toprakla buluştu

Nergis Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında İlkadım ilçesinde üreticilere 10 dekar alanda 100 bin adet nergis soğanı desteği verildi. Hemen işe koyulan üreticiler nergis soğanlarını toprakla buluşturdu. Sağlanan destekle birlikte bölgede nergis üretiminin artırılması, tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve üreticilerin alternatif gelir kaynaklarına kavuşması hedefleniyor.

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