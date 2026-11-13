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GündemSarıyer’de talihsiz kaza: Çamura basmamak isterken bina boşluğuna düşen üniversiteli genç ağır yaralandı
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Sarıyer’de talihsiz kaza: Çamura basmamak isterken bina boşluğuna düşen üniversiteli genç ağır yaralandı

13.11.2026 - 11:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan Can CESUR-Mehmet Kaan KURT / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Sarıyer’de Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Öyküm Naz S., gece saatlerinde evine dönerken talihsiz bir kaza geçirdi. Yerdeki çamura basmamak için duvar kenarına adım attığı sırada dengesini kaybederek bina boşluğuna düşen genç öğrenci ağır yaralandı. Ameliyata alınan Öyküm Naz S.’nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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1Sarıyer’de talihsiz kaza: Çamura basmamak isterken bina boşluğuna düşen üniversiteli genç ağır yaralandı

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Sarıyer'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Öyküm Naz S. (22), evinin önünde çamura basmamak için duvar kenarına adım atarken dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü.

2Sarıyer’de talihsiz kaza: Çamura basmamak isterken bina boşluğuna düşen üniversiteli genç ağır yaralandı

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Ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Öyküm Naz S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

3Sarıyer’de talihsiz kaza: Çamura basmamak isterken bina boşluğuna düşen üniversiteli genç ağır yaralandı

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Olay, dün saat 03.30 sıralarında Rumeli Hisarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencisi Öyküm Naz S., arkadaşlarıyla bir balık restoranında yemek yedikten sonra evine gitmek üzere ayrıldı. Evinin önüne gelen Öyküm Naz S., yerdeki çamura basmamak için duvar kenarına adım attı. Bu sırada dengesini kaybeden Öyküm Naz S., bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

4Sarıyer’de talihsiz kaza: Çamura basmamak isterken bina boşluğuna düşen üniversiteli genç ağır yaralandı

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Öyküm Naz S., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından ameliyata alınan Öyküm Naz S.’nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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