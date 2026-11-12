Mersin’de kilosu 900 Bin TL’lik altın değerinde hasat: 1 kilo için 150 bin çiçek toplanıyor!

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Bölgede safran yetiştiriciliği yapan Ahmet Ata, projenin 2020’deki atıl arazileri değerlendirme hibesiyle başladığını söyleyerek, “Safran gerçekten çok önemli bir bitki. Safran zahmetli iş. Hasat dönemi yılda bir kez kasım ayında yapılır ve tane tane çiçekler toplanır, eve gelirler, evde ayıklaması yapılır. Bunların kurutulması sağlanır. İki günde üç günde kurur. Ondan sonra kavanozlara doldurur, kapalı alanda kapat kapağını 5 yıl saklayabileceğimiz bir üründür. Sonuç itibarıyla kalmıyor zaten 5 yıl. Ürettiğimiz 165 gramını burada sağlık sektöründe insanların rahatsızlıklarına göre gelip alıp gidiyorlar burada. Onun için Lokman Hekim döneminde ilaçlarının yüzde 50 veya yüzde 70 civarında yaptığı bitkisel ilaçların içine safran karıştırılırmış. 150 bin adet çiçek ürettiğinizde de 1 kilo safran alıyorsunuz. Safranın bu yılki piyasa değeri açıklandı, 900 bin TL olarak geçiyor. Ama bu toplam perakende fiyatlarda oynama olabilir. Geçen yıl burada bu meydanda yine belediye başkanımız hem sertifika töreni yaptı hem de 800 kilo civarında soğanı hibe etti. Amacımız Mersin'de 15-20 kilo safran üretmek. Bu tabii ki üç günde, beş günde, bir yılda, üç yılda olacak bir olay değil. Zamana ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.



Hasadın ardından Yenişehir Belediyesi tarafından vatandaşlara safranlı pilav da ikram edildi.