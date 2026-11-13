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100 yıllık ata tohumuyla üretiliyor: Tescilli üründe rekolte rekoru

13.11.2026 - 11:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bilecik’in Söğüt ilçesinde coğrafi işaret tescili alan kamber biberinde bu sezon 100 ton rekolteye ulaşıldı. Geçitli köyünde yaklaşık 100 yıllık ata tohumlarıyla organik olarak yetiştirilen ve ince kabuğu ile eşsiz aromasıyla öne çıkan biber, üreticilerin yüzünü güldürdü.

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1100 yıllık ata tohumuyla üretiliyor: Tescilli üründe rekolte rekoru

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli kamber biberinde bu sezon 100 ton rekolteye ulaşıldı. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, kamber biberinin tescili için Aralık 2024'te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.Haziran 2026'da Kurumun "işlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar" grubunda "Bilecik kamber biberi" adıyla coğrafi işaret olarak tescil edilen ürün, ilçedeki 50 üretici tarafından ortalama 100 dekarlık alanda, ağırlık olarak Geçitli köyünde yetiştiriliyor.

2100 yıllık ata tohumuyla üretiliyor: Tescilli üründe rekolte rekoru

İnce kabuğu, etli yapısı ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan biber, taze tüketiminin yanı sıra turşu, salça, konserve ve dolma yapımında kullanılıyor. İlçedeki üretimi 1800'lü yıllara dayanan, 3 aylık hasat dönemi sonunda 100 ton rekolte elde edilen biberin daha yüksek katma değerle pazarlanması hedefleniyor.

3100 yıllık ata tohumuyla üretiliyor: Tescilli üründe rekolte rekoru

Geçitli Köyü Muhtarı Metin Çakır, Bilecik kamber biberinin köyde uzun yıllardır yetiştirildiğini söyledi. Üretimde yaklaşık 100 yıllık ata tohumlarının kullanıldığını belirten Çakır, coğrafi işaret tescilinin ürünün tanınırlığına katkı sağlayacağını ifade etti.

4100 yıllık ata tohumuyla üretiliyor: Tescilli üründe rekolte rekoru

Üretici İbrahim Ateş de yaklaşık 35 yıldır kamber biberi yetiştirdiğini söyledi.Biberin çeşitli gıda ürünlerinin yapımında kullanıldığını dile getiren Ateş, "Ürünü ata tohumlarımızdan, organik olarak üretiyoruz. Tüketici tadına bakınca çok beğeniyor. Tescillenmesiyle satışlarımızın artmasını bekliyoruz. 3 aylık hasat dönemi sonunda 100 ton rekolte elde ettik. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi yerlere geliriz." dedi.

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