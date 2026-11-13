100 yıllık ata tohumuyla üretiliyor: Tescilli üründe rekolte rekoru

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli kamber biberinde bu sezon 100 ton rekolteye ulaşıldı. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, kamber biberinin tescili için Aralık 2024'te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.Haziran 2026'da Kurumun "işlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar" grubunda "Bilecik kamber biberi" adıyla coğrafi işaret olarak tescil edilen ürün, ilçedeki 50 üretici tarafından ortalama 100 dekarlık alanda, ağırlık olarak Geçitli köyünde yetiştiriliyor.