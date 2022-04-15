°
Şehir seçiniz
    BİST2.4820.27EURO15.84-0.06USD14.640.27ALTIN929.060.21
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamOğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: Oğlumu bu illetten kurtarın!
    HaberlerYaşam Haberleri Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: Oğlumu bu illetten kurtarın!
    ABONE OL

    Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: Oğlumu bu illetten kurtarın!

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde oğlu yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan E.K. isimli kadın, oğlunun 8 yıldır uyuşturucu kullandığını, adım adım ölüme gittiğini belirterek “Ne olur oğlumu bu illetten kurtarın” diye feryat etti. Aynı dakikalarda mahkemeye çıkarılan oğlu ise kameralara el hareketi çekerek poz verdi.

    15.04.2022 - 11:36 |
    Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: Oğlumu bu illetten kurtarın!

    Antalya’dan Kızılağaç Turizm Bölgesine uyuşturucu getirileceği bilgisi alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirilen operasyonla 5 adet suç kaydı bulunan A.Y.Y. isimli şahsı turizm yolu üzerinde yakaladı. Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından Jandarma Narkotik Köpeği Ofset’in de katılımıyla A.Y.Y.'nin ikametinde yapılan aramada; 36 gram eroin, 4 gram metamfetamin ve 10 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

    A.Y.Y.’nin evinin yakınında bir yere yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığı bilgisi üzerine Narkotik Köpeği Ofset tarafından evin çevresinde ormanlık alanda yapılan aramadan sonuç alınamadı.

    Jandarma tarafından gözaltına alınan A.Y.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

    Tek isteği oğlunun tedavi ettirilmesi

    Oğlunun hurda topladığını ve hurdadan kazandığı para ile uyuşturucu aldığını belirten anne E.K. “Oğlum 8 yıl önce askerlik celbi gelince psikolojisi bozuldu ve askere gitmemek için kaçtı. Bu süreçte uyuşturucuya başladı. 2 yıl öncesine kadar iyi bir işi vardı. 2 yıldır da hurda toplayıp kazandığı para ile uyuşturucu alıyor. Ne yaptıysam bir türlü koparamadım. Başvurmadığım hiçbir yer kalmadı. Ne yazık ki hiç kimse yardımcı olmadı ya da olmak istemedi. Şu an hala askeriyenin adamı gözüküyor. Yazmadığım yer kalmadı ama ne yazık ki kimse elimizden tutmadı. Şu an asker kaçağı durumunda. Firar gözüküyor. Ben oğlumu bu illetten kurtarabilmek için valiliğe, savcılığa, Emniyet, karakol gitmediğim yer kalmadı. Ama bir çare bulamadım. Biz bir şey yapamayız bağımlı diyorlar. Ben oğlumun gözümün önünde ölüme gitmesini seyrediyorum. Oğlum önce folyoyla içiyordu. 1 yıldır şırınga ile alıyor.

    Çocuğum tamamen bitmiş durumda, aklı gitmiş durumda. Ben devletimizin bu duruma çözüm bulmasını istiyorum. Benim gibi milyonlarca anne var. İçiciye biz bir şey yapamayız diyorlar. Soruyorum; onlar yapamıyorsa buna kim bir şey yapacak. Bu duruma kim engel olacak. Ben 43 yaşında bir anneyim. Bugüne kadar elimden gelen her şeyi yaptığıma inanıyorum. Benim 1 oğlum 1 kızım var. Devletimizden oğlumu tedavi ettirmesini ve bu illetten kurtarmasını istiyorum. Tek istediğim bu” diye konuştu.

    Oğlunun daha önce uyuşturucu kullanmak suçundan ceza aldığını ve denetimli olduğuna dikkat çeken E.K. “Karakola, askeriyeye her yere başvurmama rağmen ne yazık ki çocuğumun ölüme adım adım gitmesini izlemek zorunda bırakılıyorum. Hayattaki tek beklentim, devletimden tek isteğim oğlumun tedavi görerek bu illetten kurtulmasıdır. Başka bir isteğim yok” dedi.

    İlişkiye giriyorlardı! Polis operasyon düzenledi
    İlgili Haber
    İlişkiye giriyorlardı! Polis operasyon düzenledi
    Maltepe’de trafikte çocuk sürücü
    İlgili Haber
    Maltepe’de trafikte çocuk sürücü
    Minibüs şoförü kuş kafesi taşıdığı için fazla ücret aldı!
    İlgili Haber
    Minibüs şoförü kuş kafesi taşıdığı için fazla ücret aldı!
    Esenyurt'ta ayakkabı hırsızlığı kamerada
    İlgili Haber
    Esenyurt'ta ayakkabı hırsızlığı kamerada

      GÜNCEL HABERLER

      CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır

      CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır

      Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

      Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

      Karadeniz'de 'kırık ok' alarmı! Vurulan Rus savaş gemisi Moskova'nın sır kargosu...

      Karadeniz'de 'kırık ok' alarmı! Vurulan Rus savaş gemisi Moskova'nın sır kargosu...

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      2022 muhtar maaşları ne kadar oldu? Muhtar maaşlarına zam Resmi Gazete’de!

      2022 muhtar maaşları ne kadar oldu? Muhtar maaşlarına zam Resmi Gazete’de!

      Sıradaki Haber
      Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

      Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

      Sıradaki Haber
      İş Bankası resmen duyurdu! Kredi kartı, banka kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, artık...

      İş Bankası resmen duyurdu! Kredi kartı, banka kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, artık...

      Sıradaki Haber
      Eda Nur'a 'cinsel saldırı' davasında 2 sanığa 18 yıl hapis talebi

      Eda Nur'a 'cinsel saldırı' davasında 2 sanığa 18 yıl hapis talebi

      Sıradaki Haber