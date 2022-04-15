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    İlişkiye giriyorlardı! Polis operasyon düzenledi

    Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3’ü kadın toplam 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    15.04.2022 - 11:08 | | İHA
    İlişkiye giriyorlardı! Polis operasyon düzenledi

    Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik ve farklı konulardan işlem yapmak üzere 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda fuhşa teşvik ve yer temini yaptıkları belirlenen T.G, İ.K. S.H., A.S.Ç, B.T., S.K., E.K. ve B.Ç. isimli 3’ü kadın toplamda 8 şüpheli adreslerinde yakalandı. Dün emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri alındı.

    İlişkiye giriyorlardı Polis operasyon düzenledi

    Sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, ‘fuhşa Teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan aynı olayla ilgili 10 mağdur kadın ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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