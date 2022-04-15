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    YaşamMinibüs şoförü kuş kafesi taşıdığı için fazla ücret aldı!
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    Minibüs şoförü kuş kafesi taşıdığı için fazla ücret aldı!

    Çağlayan'da 17 yaşındaki öğrenciden kuş kafesi taşıdığı gerekçesiyle fazla ücret alan minibüs şoförü, yolcuların tepkisini topladı. Mağdur öğrenci ise, "Yolcular tepki gösterdi ama yine de benim para üstümü vermedi" dedi.

    15.04.2022 - 09:44 | | İHA
    Minibüs şoförü kuş kafesi taşıdığı için fazla ücret aldı!

    Olay, geçtiğimiz gün Kağıthane Çağlayan yokuşunda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Cemal, elindeki 2 kuş kafesiyle birlikte minibüse bindi. Minibüse binen çocuk daha sonra elindeki 20 lirayı şoföre uzattı ancak şoför, Muhammed Cemal'den fazla ücret aldı. Para üstünün eksik geldiğini fark eden çocuk, şoföre kendisinin öğrenci olduğunu ve parasının eksik geldiğini söyledi.

    Kuş kafeslerini yükten sayarak fazla ücret aldı

    Yolcuların da dinlediği diyaloğun devamında, mağdur öğrencinin kendisinden fazla para alındığını söylemesinin üzerine şoför, minibüse daha önce binen öğrencilerden farklı olarak Muhammed Cemal'e 'öğrenci misin' şeklinde soru sordu. Cemal'in 'evet' şeklinde yanıt vermesinin üzerine minibüs şoförü, çocuktan öğrenci kartı göstermesini istedi. Mağdurun o sırada kartının yanında olmadığını söylemesi üzerine şoför, kuş kafeslerini ima ederek 'ben o kadar yükü taşımak zorunda mıyım' şeklinde tepki gösterdi ve aldığı fazla ücretin de bu sebepten ötürü olduğunu savundu.

    Tüm tepkilere rağmen fazla aldığı ücreti geri vermedi

    Olaya şahit olan yolcular, minibüs şoförünün bu tutumuna 'diğer öğrencilere de öğrenci kartı soruyor musunuz', 'o zaman benim çocuğuma da yapacaksın, başkasının çocuğuna da yapacaksın' ifadeleriyle tepki gösterirken, minibüste bulunan diğer öğrenciler de kendilerine öğrenci kartı sorulmadığını belirtti. Kimliği belirlenemeyen minibüs şoförü ise tüm tepkilere rağmen öğrenciden aldığı fazla ücreti iade etmedi.

    "Kafesle bindiğim için benden fazla kesti"

    Parasını alamayarak minibüsten inen mağdur çocuk Muhammed Cemal, "Ben minibüse bindim, kuş kafesleri yanımdaydı. Öğrenci ücreti verdim. 20 lira verdiğimde bana 11 lira verdi, 'Abi yanlış kesmişsin, öğrenci tarifesini kesmen gerekiyordu' dedim. Bana 'yok, kafeslerin olduğu için sana tam kestim' dedi. Hatta tam bile kesmedi, tam ücretin 6 buçuk lira olması gerekiyor, o benden 9 lira kesti. Kafesle bindiğim için benden fazla kesti. Yolcular tepki gösterdi ama yine de benim para üstümü vermedi, geri vermedi. Adam bağırmaya başlayınca sustum ben" ifadelerini kullandı.

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