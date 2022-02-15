Öyle bir ilan verdi ki gören aradı! 'Komşu olmak ister misiniz?'

21 yaşındaki Arda Eker, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ın ilçede çok sevildiğini ve herkesle diyaloğu nedeni ile dikkat çekmek adına internet sitesine "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" başlığıyla kiralık ev ilanı verdiğini söyledi.



Şıh Efendi Bulvarında bulunan 7. kattaki 4+1 evin Kaymakam Gürçam'ın konutuna 50 metre mesafede bulunduğunu belirten Eker, "İlanımız 'Kozan Kaymakamımız Şafak Gürçam’a komşu olmak ister misiniz' dedik. İlan çok dikkat çekti. Evin özelliği Kaymakama komşu olmaları. Bir günde 500’e yakın kişi ilanı gördü. Yıllık 12 bin TL kira isteniyor ama biraz kirayı düşüreceğiz gibi. Kaymakam bey aramadı. Arasa mutlu oluruz. Yaptığı hizmetlerden memnunuz. Kaymakam çok seviliyor. Komşu olmak istiyorlar. Çok seviyorlar kaymakamı" diye konuştu.