°
Şehir seçiniz
    BİST2.0381.81EURO15.460.09USD13.590.03ALTIN810.52-0.91
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamOrmanda korkunç cinayet! 3 çocuğunun annesini av tüfeği ile kafasından vurdu
    HaberlerYaşam Haberleri Ormanda korkunç cinayet! 3 çocuğunun annesini av tüfeği ile kafasından vurdu
    ABONE OL

    Ormanda korkunç cinayet! 3 çocuğunun annesini av tüfeği ile kafasından vurdu

    Uşak’ta 3 çocuğunun annesi olan karısını av tüfeğiyle öldüren şahıs, aynı silahla kendisini ağır yaraladı.

    15.02.2022 - 09:09 |
    Ormanda korkunç cinayet! 3 çocuğunun annesini av tüfeği ile kafasından vurdu

    Edinilen bilgilere göre; Önder Bulut (43), 3 çocuğunun annesi olan eşi Nazife Bulut (39) ile bir arkadaşından aldığı 35 CKP 56 plakalı otomobille Uşak Kent Ormanı’na geldi. Burada Önder Bulut, araçla getirdiği av tüfeği ile karısı Nazife Bulut’u kafasından vurdu.

    Nazife Bulut’un olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından Önder Bulut, abisi A.R. Bulut’u arayarak eşini öldürdüğünü ve Uşak Kent Ormanı’nda olduklarını, kendisinin de intihar edeceğini söyledi.

    Ormanda korkunç cinayet 3 çocuğunun annesini av tüfeği ile kafasından vurdu

    Olay yerine araç sahibi arkadaş ile gelen abi A.R. Bulut, Nazife Bulut’un cansız bedeni ve çene kısmından yaralı Önder Bulut’un bedeniyle karşılaştı. Abi Bulut’un ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Önder Bulut’u Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Ormanda korkunç cinayet 3 çocuğunun annesini av tüfeği ile kafasından vurdu


    Hayatını kaybettiği belirlenen Nazife Bulut’un cenazesi de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken Önder Bulut’un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

    Öyle bir ilan verdi ki gören aradı! 'Komşu olmak ister misiniz?'
    İlgili Haber
    Öyle bir ilan verdi ki gören aradı! 'Komşu olmak ister misiniz?'
    Durakta taciz iddiası ortalığı karıştırdı!
    İlgili Haber
    Durakta taciz iddiası ortalığı karıştırdı!
    Cinayet şüphelisini gizlediği ihbarı yapıldı, fazla yolcu ve yetersiz ehliyetten ceza aldı
    İlgili Haber
    Cinayet şüphelisini gizlediği ihbarı yapıldı, fazla yolcu ve yetersiz ehliyetten ceza aldı

    GÜNCEL HABERLER

    NATO'dan Ukrayna açıklaması! Acil durumlara karşı yardım talebi!

    NATO'dan Ukrayna açıklaması! Acil durumlara karşı yardım talebi!

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

    AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    NATO'dan Ukrayna açıklaması! Acil durumlara karşı yardım talebi!

    NATO'dan Ukrayna açıklaması! Acil durumlara karşı yardım talebi!

    Sıradaki Haber
    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Sıradaki Haber
    15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

    15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

    Sıradaki Haber
    Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber