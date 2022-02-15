°
Şehir seçiniz
    BİST2.0381.81EURO15.470.18USD13.58-0.07ALTIN810.52-0.91
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamCinayet şüphelisini gizlediği ihbarı yapıldı, fazla yolcu ve yetersiz ehliyetten ceza aldı
    HaberlerYaşam Haberleri Cinayet şüphelisini gizlediği ihbarı yapıldı, fazla yolcu ve yetersiz ehliyetten ceza aldı
    ABONE OL

    Cinayet şüphelisini gizlediği ihbarı yapıldı, fazla yolcu ve yetersiz ehliyetten ceza aldı

    Adana'da cinayet şüphelisi bir kişinin, tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün arkasına bağlı römorkun içinde gizlenerek seyahat ettiği ihbarını alan polis, aracı durdurup, aradı. Cinayet şüphelisine rastlamayan polis, 15 kişilik araçta 22 yolcu bulunduran ve ehliyeti yetersiz olan sürücüye 3 bin 800 lira ceza kesti.

    15.02.2022 - 08:37 | | DHA
    Cinayet şüphelisini gizlediği ihbarı yapıldı, fazla yolcu ve yetersiz ehliyetten ceza aldı

    Şanlıurfa'da cinayete karışan bir kişinin, tarım işçilerini taşıyan 49 AB 324 plakalı minibüsün arkasına bağlı römorkta gizlenerek seyahat ettiği ihbarını alan polis, aracın Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndan Adana'ya giriş yaptığını tespit etti. Aracın geçiş güzergahlarında tedbir alan ekipler, minibüsü Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi yakınlarında otoyolda durdurdu. Römorku didik didik arayan, ardından da araç içindeki yolcuları indirerek kimlik kontrolü yapan ekipler, cinayet şüphelisine rastlamadı. Sürücü Mehmet İ.'nin ehliyetinin aracı sürmeye yeterli olmadığını, ayrıca 15 kişi kapasiteli minibüste 22 kişinin yolculuk ettiğini belirledi. Sürücü Mehmet İ.'ye 'yetersiz ehliyet' ve 'fazla yolcu bulundurmak'tan 3 bin 800 lira ceza kesildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

    AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Sıradaki Haber
    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Sıradaki Haber
    15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

    15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

    Sıradaki Haber
    Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber