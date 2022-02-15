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    YaşamDurakta taciz iddiası ortalığı karıştırdı!
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    Durakta taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

    Adana’da bir kadın, otobüs durağında kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adama saldırdı

    15.02.2022 - 10:42 | | İHA
    Durakta taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

    Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Dr. Mithat Özhan Bulvarı üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi.

    Durakta taciz iddiası ortalığı karıştırdı


    Durakta otobüs bekleyen bir kadın, kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü kişiye tekme atıp saldırdı. Adamı çevredekiler uzaklaştırmaya çalışırken, genç kadını yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. O anlar İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Bu sırada mesaisi bitip eve gitmek için durağa gelen bir polis memuru da adamı kaçmaması için durakta tuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

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