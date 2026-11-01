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Kayserili kadınlar kırsal mahallelerdeki öğrenciler için eşofman dikiyor

01.11.2026 - 17:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde "Birbirimiz İçin Projesi" kapsamında bir araya gelen kadın kursiyerler, kırsal mahallelerdeki öğrenciler için eşofman dikiyor.

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1Kayserili kadınlar kırsal mahallelerdeki öğrenciler için eşofman dikiyor

Tohumluk Vakfı ve Yahyalı Şehit Adem Işık Kılıç Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle kadınların mesleki deneyim kazanması da amaçlanıyor.

Projenin ilk ayağında kırsal Kirazlı Mahallesi'ndeki okulda 52 öğrenciye eşofman takımı hediye edilecek.

2Kayserili kadınlar kırsal mahallelerdeki öğrenciler için eşofman dikiyor

Tohumluk Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Nilüfer Bıçakçıoğlu, AA muhabirine, proje kapsamında Yahyalı Şehit Adem Işık Kılıç Halk Eğitimi Merkezine parça kumaşlar aldıklarını söyledi.

Kursiyer kadınların burada çocuklar için eşofman diktiklerini belirten Bıçakçıoğlu, "Bunu da bir köy ilkokulunda okuyan çocuklara hediye edeceğiz. Bunun için Kirazlı köyünü (kırsal mahalle) seçtik. Burada ana sınıfı, ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 52 öğrencimiz var. Biz, kentten kırsaldaki kardeşlerimize destek oluyoruz. Kadınlar da diktikleriyle hem kendilerini geliştiriyorlar hem de köy çocuklarına faydalı oluyor." diye konuştu.

3Kayserili kadınlar kırsal mahallelerdeki öğrenciler için eşofman dikiyor

Bıçakçıoğlu, amaçlarının sosyal yardımlaşmayla kırsalı desteklemek yerine onların kalkınmasını sağlayacak çalışmaları yaptırabilmek olduğunu dile getirdi.

Bu anlamda "Birbirimiz İçin Projesi"nin iyi bir proje olduğunu ifade eden Bıçakçıoğlu, "Arkadaşlarımızın deneyimleri ve öz güvenleri artacak. Bunu ileride bir ekonomik getiri kaynağı olarak da kullanabilecekler." dedi.

4Kayserili kadınlar kırsal mahallelerdeki öğrenciler için eşofman dikiyor

Bıçakçıoğlu, projenin farklı ilçelerde de uygulanacağını anlatarak, devamlılığın sağlanacağı projenin yardımsever Kayseri halkıyla daha da büyüyeceğini dile getirdi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hatice Yetişen de köy okulundaki öğrencilerle bir araya gelerek beden ölçülerini aldıklarını ve eşofman dikimine başladıklarını söyledi.

Projede 15 kursiyer kadının yer aldığını belirten Yetişen, "Eşofman dikimleri yapılıyor, bir sürece yaydık. Daha sonra götürüp çocuklarımızı orada mutlu etmek, bizi çok mutlu edecek." dedi.

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