Kayserili kadınlar kırsal mahallelerdeki öğrenciler için eşofman dikiyor

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Tohumluk Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Nilüfer Bıçakçıoğlu, AA muhabirine, proje kapsamında Yahyalı Şehit Adem Işık Kılıç Halk Eğitimi Merkezine parça kumaşlar aldıklarını söyledi.



Kursiyer kadınların burada çocuklar için eşofman diktiklerini belirten Bıçakçıoğlu, "Bunu da bir köy ilkokulunda okuyan çocuklara hediye edeceğiz. Bunun için Kirazlı köyünü (kırsal mahalle) seçtik. Burada ana sınıfı, ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 52 öğrencimiz var. Biz, kentten kırsaldaki kardeşlerimize destek oluyoruz. Kadınlar da diktikleriyle hem kendilerini geliştiriyorlar hem de köy çocuklarına faydalı oluyor." diye konuştu.