Hakkari’de İki mevsim bir arada: Cilo’nun zirvelerine kar yağdı, eteklerinde renk cümbüşü yaşandı!

2

Yöre sakinlerinden İshak Duru, doğanın Yüksekova'da eşsiz bir uyum sunduğunu belirterek, "Dağlara kar yağarken, yaylada sonbaharı yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi ineklerimizi otlatıyoruz. Burada iki mevsimi, hatta bazen dört mevsimi aynı anda yaşayabiliyoruz. Dağlara kış gelip kar yağarken, burada sonbaharın en güzel günlerini yaşıyoruz" dedi.