Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHakkari’de İki mevsim bir arada: Cilo’nun zirvelerine kar yağdı, eteklerinde renk cümbüşü yaşandı!
HaberlerGündem Haberleri Hakkari’de İki mevsim bir arada: Cilo’nun zirvelerine kar yağdı, eteklerinde renk cümbüşü yaşandı!

Hakkari’de İki mevsim bir arada: Cilo’nun zirvelerine kar yağdı, eteklerinde renk cümbüşü yaşandı!

01.11.2026 - 15:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aynı anda iki mevsim birden yaşanırken, ovada otlayan büyükbaş hayvanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Hakkari’de İki mevsim bir arada: Cilo’nun zirvelerine kar yağdı, eteklerinde renk cümbüşü yaşandı!

İlçede son haftalarda hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların etkili olmasıyla 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirveleri beyaza büründü. Dağların yüksek kesimleri karla kaplanırken, eteklerinde sonbahar mevsiminin tüm tonlarının yaşanması güzel manzaralar ortaya çıkardı.

2Hakkari’de İki mevsim bir arada: Cilo’nun zirvelerine kar yağdı, eteklerinde renk cümbüşü yaşandı!

Yöre sakinlerinden İshak Duru, doğanın Yüksekova'da eşsiz bir uyum sunduğunu belirterek, "Dağlara kar yağarken, yaylada sonbaharı yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi ineklerimizi otlatıyoruz. Burada iki mevsimi, hatta bazen dört mevsimi aynı anda yaşayabiliyoruz. Dağlara kış gelip kar yağarken, burada sonbaharın en güzel günlerini yaşıyoruz" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi