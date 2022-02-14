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    YaşamDuygu'nun ölümünde 2 arkadaşı gözaltına alındı
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    Duygu'nun ölümünde 2 arkadaşı gözaltına alındı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Duygu Huriye Altınkaynak'ın (21) ölümüyle ilgili, rahatsızlandığı sırada yanında olduğu ileri sürülen 2 arkadaşı gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda suç kaydı bulunan Altınkaynak'ın ileri düzeyde diyabet hastası olduğu ve olay öncesinde evde uyuşturucu madde kullandığı ileri sürüldü.

    14.02.2022 - 16:53 | | Davut CAN/İZMİR, (DHA)
    Duygu'nun ölümünde 2 arkadaşı gözaltına alındı

    Anne ve babası yıllar önce ayrılan, bu nedenle de 4 yıldır akrabalarıyla birlikte yaşayan Duygu Huriye Altınkaynak, Ödemiş'in Bengisu Mahallesi'ndeki bir evde, dün saat 18.00 sıralarında aniden fenalaşınca Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Altınkaynak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duygu Huriye Altınkaynak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    İleri derecede şeker hastalığı olduğu belirtilen Altınkaynak’ın 'uyuşturucu kullanmak' suçundan da poliste çok sayıda kaydının bulunduğu bildirildi. Olay öncesinde, evde uyuşturucu kullandığı iddia edilen Duygu Huriye Altınkaynak'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

    FENALAŞTIĞINDA EVDE BULUNAN 2 ARKADAŞINA GÖZALTI

    Bu arada polis, Altınkaynak fenalaştığı sırada aynı evde bulunduğu tespit edilen arkadaşları T.K. ve R.S.'yi gözaltına aldı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde, ambulansı kendilerinin çağırdığını söylediği kaydedildi.

    ABLASI UYUŞTURUCU SATMAKTAN TUTUKLANMIŞ

    Polis, Duygu Huriye Altınkaynak'ın ablası R.A.'nın da 2 hafta önce Ödemiş ilçesinde durdurulan bir takside 123 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ile yakalanıp tutuklandığı bildirildi.

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