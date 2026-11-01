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Kozmetik zincirinin saf yağ oyunu! Ana maddesi ayçiçek yağı çıktı

01.11.2026 - 22:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kozmetik zincirinin saf yağ oyunu! Ana maddesi ayçiçek yağı çıktı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan bir mağazalar zincirinin LIFE IN markalı çay ağacı, lavanta, kekik ve benzeri yağ ürünlerinde ayçiçek yağı bulunduğu tespit edildi. Ürünlerin ambalajlarında tek bir yağdan oluştuğu izlenimi oluşturulduğu gerekçesiyle firmaya reklamları durdurma cezası verildi.

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Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltıcı tanıtımlara karşı korunması amacıyla denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti. Kaplan, Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, özellikle alışveriş merkezlerindeki mağazalarında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan bir mağazalar zincirinin LIFE IN markalı çeşitli yağ ürünlerinin ambalajlarında yanıltıcı izlenim oluşturulduğunun tespit edildiğini bildirdi. İncelemelerde çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla satışa sunulan ürünlerin içeriklerinde ayçiçek yağı da bulunduğunun belirlendiğini aktaran Kaplan, ambalajlarda kullanılan ifadeler ve görsellerle ürünlerin yalnızca adı belirtilen yağdan oluştuğu izleniminin oluşturulduğunun değerlendirildiğini kaydetti.

Reklamları durdurma cezası verildi
Söz konusu tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı bulunduğunu belirten Kaplan, Reklam Kurulu tarafından reklamları durdurma cezası uygulanmasına karar verildiğini ifade etti. Kaplan, tüketicilerin doğru bilgiye ulaşması ve alışverişlerinde yanıltıcı tanıtımlarla karşılaşmaması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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