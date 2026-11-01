Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKomşu illerde 'peynir' tartışması: İki şehri karşı karşıya getirmek doğru değil
HaberlerGündem Haberleri Komşu illerde 'peynir' tartışması: İki şehri karşı karşıya getirmek doğru değil

Komşu illerde 'peynir' tartışması: İki şehri karşı karşıya getirmek doğru değil

01.11.2026 - 21:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Komşu illerde 'peynir' tartışması: İki şehri karşı karşıya getirmek doğru değil

Son günlerde basında Erzurum ile Ardahan’ı tel peyniri tescili üzerinden karşı karşıya getirmeye yönelik yayımlanan haberler üzerine Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) konuya ilişkin açıklama yaptı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, tel peyniri üzerinden iki şehir arasında rekabet ve tartışma ortamı oluşturulmasının doğru olmadığına dikkat çekildi. Bölgenin ortak kültürel değerleri arasında yer alan yöresel ürünlerin, şehirleri karşı karşıya koyan bir tartışma konusu hâline almaması gerektiği vurgulandı.

ATSO açıklamasında, ‘Tel Peyniri’nin Hanak yaylalarının endemik bitkileri, Anadolu Esmeri ırkı ineklerin sütü ve asırlık üretim ustalığıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 25.03.2024 tarihinde 1563 tescil numarasıyla tescillendiğini bildirdi.

COĞRAFİ SINIR ESASTIR, TAKLİDE MÜSAADE EDİLEMEZ
Ürünün "mahreç" değil, en sıkı korunan kategorilerden biri olan "menşe adı" tesciline sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Hanak dışında üretilen hiçbir peynirin "Hanak Tel Peyniri" adını veya amblemini kullanamayacağı belirtilirken, Türkiye’nin hiçbir yerinde taklit, haksız veya yanıltıcı adımlara göz yumulmayacağı ve tescilden doğan tüm hukuki ile idari yetkilerin tavizsiz bir şekilde uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ardahan'ın kendine özgü yöresel ürünlerinin, üretim kültürünün ve gastronomi değerlerinin korunmasının önemine işaret edilerek, bu değerlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda kararlı bir duruş sergilendiği belirtildi.

Tel peyniri konusunun sağlıklı, objektif ve tarihi gerçekler çerçevesinde ele alınması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, iki komşu şehir arasında gereksiz bir ayrışmaya yol açabilecek söylemlerden kaçınılması gerektiği ifade edildi.

Haberin Devamı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, kentin yerel değerlerine sahip çıkmaya, yöresel ürünlerin tanıtımını desteklemeye ve Ardahan'ın ekonomik ve kültürel potansiyelini korumaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Kozmetik zincirinin saf yağ oyunu! Ana maddesi ayçiçek yağı çıktı
#Gündem

Kozmetik zincirinin saf yağ oyunu! Ana maddesi ayçiçek yağı çıktı

Komşu illerde 'peynir' tartışması: İki şehri karşı karşıya getirmek doğru değil
#Gündem

Komşu illerde 'peynir' tartışması: İki şehri karşı karşıya getirmek doğru değil

Kredi ihtiyacı olanlar dikkat! Başvurular 3 Kasım'da başlıyor
#Ekonomi

Kredi ihtiyacı olanlar dikkat! Başvurular 3 Kasım'da başlıyor