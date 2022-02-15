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    YaşamDünyada eşi benzeri yok, akın akın oraya geliyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
    HaberlerYaşam Haberleri Dünyada eşi benzeri yok, akın akın oraya geliyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
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    Dünyada eşi benzeri yok, akın akın oraya geliyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı

    Sivas’ın Kangal ilçesine yer altından çıkan yoğun mineralli ve selenyumlu su, suda bulunan balıklarında yardımı ile şifa bulamayan sedef, egzama gibi cilt hastalarına şifa oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzayı attı. Dünya’da eşi benzeri bulunmayan Sivas’ın doktor balıkları için oluşturulması planlanan sağlık turizmi köyü için acele kamulaştırma kararı alındı. Karar bugünkü resmi gazetede yayınlandı.

    15.02.2022 - 10:24 |
    Dünyada eşi benzeri yok, akın akın oraya geliyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzayı attı. Dünya’da eşi benzeri bulunmayan Sivas’ın doktor balıkları için oluşturulması planlanan sağlık turizmi köyü için acele kamulaştırma kararı alındı.

    Dünyada eşi benzeri yok, akın akın oraya geliyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı

    Sivas Valiliği tarafından, Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan Balıklı Kaplıcaya kardeş olarak geliştirilen Kalkım Balıklı Köyü Projesi’nin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan acele kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile alındı. Karar bugün ki resmi gazetede yayınlandı. Karar Sivas’ta sevinçle karşılandı.

    Dünyada eşi benzeri yok, akın akın oraya geliyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı

    DÜNYA’DA EŞİ BENZERİ YOK

    Sivas’ın Kangal ilçesine yer altından çıkan yoğun mineralli ve selenyumlu su, suda bulunan balıklarında yardımı ile şifa bulamayan sedef, egzama gibi cilt hastalarına şifa oluyor.

    Dünyada eşi benzeri yok, akın akın oraya geliyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı

    Hastalar 37 derecelik sıcaklıktaki selenyumlu suda doktor balıkların dokunuşları ile şifa buluyor. Dünyanın dört bir yanından şifa arayan cilt hastaları, Sivas’a gelip doktor balıkları ziyaret ediyor. Doktor balıklar olarak ünlenen balıkların Dünya’da eşi benzeri bulunmuyor.

    Dünyada eşi benzeri yok, akın akın oraya geliyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı

    SAĞLIK TURİZMİ KÖYÜ OLUŞTURULACAK

    Sivas Valiliği tarafından Sivas’ta yıllardır hizmet veren Balıklı Kaplıca’ya alternatif olarak yine Kangal ilçesinde bulunan Kalkım bölgesinde zeminden çıkan benzer su ve doktor balıklarla daha sağlıklı ve kaliteli sağlık hizmeti verilebilmesi için “Kalkım Balıklı Köyü Projesi” hazırlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile alınan acele kamulaştırma karanının ardından projenin hızlanması bekleniyor.

    Dünyada eşi benzeri yok, akın akın oraya geliyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı

    Dünyada eşi benzeri yok, akın akın oraya geliyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı

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