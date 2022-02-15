Kar yağışı tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor. Tarih belli oldu. Kar ve yağmur bitti derken yeniden başlayacak. MGM güncel haritasını paylaşarak duyurdu. Bugün ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beklenen soğuk ve yağışlı hava ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Şen, 'kuraklık açısından iyi değil’ ifadesini kullandı. Bugün hava nasıl olacak? Kar ve yağmur ne zaman başlıyor? Son dakika hava durumu tahminleri...
Son dakika kar yağışı açıklaması! Geri dönüyor. Tarih belli oldu. Meteoroloji yeni haritayı paylaşarak duyurdu. Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen soğuk ve yağışlı hava ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte son dakika hava durumu açıklamaları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliği olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından meteorolojik verilere göre önemli bir değerlendirmede bulundu. Bu ay sonu ülke genelinde etkisini göstermesi beklenen soğuk ve yağışlı hava ihtimalinin azaldığını belirten Şen, şu açıklamalarda bulundu:
“Bugün ülke genelinde yağış yok, parçalı bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis olabilir.
‘SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA İHTİMALİ AZALIYOR’
Ülkede cuma gününe kadar da yağış görünmüyor. Bu mevsimde bu kadar uzun süre yağışsızlık durumu kuraklık açısından iyi değil. Anadolu’da kar örtüsü de olmasa yeraltı suları ve barajlar suyu toplayamayacaklar. Bu ay sonu bir soğuk ve yağışlı hava gelme ihtimali vardı. Bu olasılık da azalıyor. Bu ay Kurak bir görünüm var.”
KAR VE SAĞANAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Çok sayıda ilde kar ve yağmur etkisini cuma günü gösterecek. Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Çankırı ve Kastamonu'da cuma günü kar yağışı etkili olacak. İstanbul, İzmir ve İstanbul dahil birçok ilde ise sağanak başlıyor.
BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°CParçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 9°CParçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 11°CParçalı yer yer çok bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 8°CParçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 11°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°CParçalı bulutlu
ANTALYA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°CParçalı bulutlu
ISPARTA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, -5°CParçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 7°CParçalı bulutlu
VAN °C, -1°CParçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°CAz bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°CAz bulutlu
MARDİN °C, 13°CAz bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°CAz bulutlu