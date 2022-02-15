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GündemKar yağışı tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde...
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Kar yağışı tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde...

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor. Tarih belli oldu. Kar ve yağmur bitti derken yeniden başlayacak. MGM güncel haritasını paylaşarak duyurdu. Bugün ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beklenen soğuk ve yağışlı hava ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Şen, 'kuraklık açısından iyi değil’ ifadesini kullandı. Bugün hava nasıl olacak? Kar ve yağmur ne zaman başlıyor? Son dakika hava durumu tahminleri...

• 15 Şubat 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:
• 15 Şubat 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde...

Son dakika kar yağışı açıklaması! Geri dönüyor. Tarih belli oldu. Meteoroloji yeni haritayı paylaşarak duyurdu. Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen soğuk ve yağışlı hava ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte son dakika hava durumu açıklamaları...

2Kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

3Kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde...

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

4Kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde...

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliği olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6BUZLANMA VE DON UYARISI

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7PROF. DR. ORHAN ŞENDEN AÇIKLAMA

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından meteorolojik verilere göre önemli bir değerlendirmede bulundu. Bu ay sonu ülke genelinde etkisini göstermesi beklenen soğuk ve yağışlı hava ihtimalinin azaldığını belirten Şen, şu açıklamalarda bulundu:

8Kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde...

“Bugün ülke genelinde yağış yok, parçalı bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis olabilir.

9‘SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA İHTİMALİ AZALIYOR’

‘SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA İHTİMALİ AZALIYOR’

Ülkede cuma gününe kadar da yağış görünmüyor. Bu mevsimde bu kadar uzun süre yağışsızlık durumu kuraklık açısından iyi değil. Anadolu’da kar örtüsü de olmasa yeraltı suları ve barajlar suyu toplayamayacaklar. Bu ay sonu bir soğuk ve yağışlı hava gelme ihtimali vardı. Bu olasılık da azalıyor. Bu ay Kurak bir görünüm var.”

10KAR VE SAĞANAK NE ZAMAN BAŞLIYOR

KAR VE SAĞANAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çok sayıda ilde kar ve yağmur etkisini cuma günü gösterecek. Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Çankırı ve Kastamonu'da cuma günü kar yağışı etkili olacak. İstanbul, İzmir ve İstanbul dahil birçok ilde ise sağanak başlıyor.

11BUGÜN HAVA NASIL MARMARA

BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°CParçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 9°CParçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 11°CParçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 8°CParçalı bulutlu

12EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 11°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

13AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°CParçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°CParçalı bulutlu

ISPARTA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

14İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

15BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

16ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

17DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -5°CParçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°CParçalı bulutlu

VAN °C, -1°CParçalı bulutlu

18GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°CAz bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°CAz bulutlu

MARDİN °C, 13°CAz bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°CAz bulutlu

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