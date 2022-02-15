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    YaşamManisa'da kahreden olay! 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti
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    Manisa'da kahreden olay! 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti

    Manisa'nın Kula ilçesinde bir çiftlik evinde çıkan yangında, karbonmonoksit gazından etkilenen 3 yaşındaki ikizler, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

    15.02.2022 - 16:37 |
    Manisa'da kahreden olay! 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti

    Olay, Kula ilçesine bağlı kırsal Şeritli Mahallesi Bakacak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Kırlı'ya ait hindi çiftliğin ikamet kısmında yangın çıktı.

    Çiftlik bakıcısı ailenin çiftlik içerisindeyken ikamet bölümünde elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangını gören ve çiftlikte bakıcı olarak çalışan Hatice-Ramazan Atalan çifti, alevlerin yükseldiği evden 3 yaşındaki ikizleri Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için canlarını hiçe sayarak yanan eve girdi.

    İkiz çocukların yattığı odadan çıkan yangında karbonmonoksit gazından zehirlenen ikiz çocuklarını kendi imkanları ile çıkararak Kula Devlet Hastanesi'ne getirirken, yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

    Manisada kahreden olay 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti

    İkizlerden acı haber

    Öte yandan çiftliğin ikamet bölümünde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki ikizler Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan hastanede tedavi altına alındı. Durumları ağır olarak hastaneye getirilen ikizler, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İkizlerin acı haberi Kula'ya adeta yasa boğarken, küçük çocukların cansız bedenleri ön otopsi yapılmak için Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
    Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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