Edremit’te 29 Ekim töreninde duygulandıran an: Kore Gazisinin elini öptüler

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Protokol üyeleri ve davetliler, Cumhuriyet’in yaşayan tanıklarından biri olan Kore Gazisi Yormaz’ın elini öperek bayramını kutladı. Törene katılanların bu anlamlı davranışı salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gazilere verilen değerin bir kez daha ortaya çıktığını belirten katılımcılar, Ahmet Şükrü Yormaz’a sağlıklı ve uzun ömür dileklerinde bulundu.Cumhuriyet’in 103. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen tebrikat töreni, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin ardından sona erdi.