°
Şehir seçiniz
    BİST2.002-2.39EURO15.380.17USD13.610.19ALTIN818.521.28
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamSu isteme bahanesiyle eve girip, 15 bin lira için öldürmüş
    HaberlerYaşam Haberleri Su isteme bahanesiyle eve girip, 15 bin lira için öldürmüş
    ABONE OL

    Su isteme bahanesiyle eve girip, 15 bin lira için öldürmüş

    Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Hacer Evlice'nin (58) evinde boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Fatih Arısoy (21) cinayeti 3 kişi planladıklarını, su isteme bahanesiyle eve girip, Evlice'nin boğazını maket bıçağıyla kestikten sonra 15 bin lira ve 1 çeyrek altını alıp kaçtığını itiraf etti.

    14.02.2022 - 16:57 | | Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
    Su isteme bahanesiyle eve girip, 15 bin lira için öldürmüş

    Bayat'ta köftecilik yapan Ahmet Evlice, 25 Ocak günü saat 21.00 sıralarında sağlık ekiplerini arayıp, eve giren hırsızlar tarafından annesi Hacer Evlice'nin boğazının kesildiğini söyledi. Adrese gelen ekipler, Evlice'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Evlice'nin cenazesi, otopsinin ardından ilçe mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

    Annesi her gün telefonla görüştüğü saatte aramayınca eve geldiğini, içeri girdiğinde de kanlar içinde bulduğunu belirten Ahmet Evlice, ifadeleri çelişkili bulunca gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 30 Ocak'ta sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan Evlice tutuklandı.

    Polis ekipleri, Hacer Evlice'nin büyük oğlu M.E., kayınbiraderi B.E. ve komşusu H.M.’yi de gözaltına aldı. 31 Ocak’ta mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.E. de tutuklandı, M.E. ile H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    470 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

    Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, Evlice'nin evine yakın bölgelerdeki güvenlik kameralarından 470 saatlik görüntü izledi. Görüntülerden yola çıkan polis, mermer işçisi Fatih Arısoy (21), internet kafe işletmecisi Emre Kaya (32) ve mermer işçisi Muhammed Çakır'ı (33) da dün operasyonla gözaltına aldı.

    Şüpheliler sorgusunda Hacer Evlice'yi öldürdüklerini itiraf etti. Fatih Arısoy, Evlice'nin evine su isteme bahanesi ile girerek boğazını maket bıçağı ile kestikten sonra evdeki 15 bin lira ile 1 çeyrek altını alarak kaçtığını, Emre Kaya'nın da gözcülük yaptığını söyledi. Muhammet Çakır ise olayın plan kısmında Emre Kaya ve Fatih Arısoy ile birlikte olduğunu belirtti. Şüpheliler, sorgularının ardından İscehisar Adliyesi'ne sevk edildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

    Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

    Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

    Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    Sıradaki Haber
    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Sıradaki Haber
    Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

    Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

    Sıradaki Haber
    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

    Sıradaki Haber