Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTrabzon'da havuz çıkışı fenalaşan polis memuru kurtarılamadı
HaberlerGündem Haberleri Trabzon'da havuz çıkışı fenalaşan polis memuru kurtarılamadı

Trabzon'da havuz çıkışı fenalaşan polis memuru kurtarılamadı

29.10.2026 - 11:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON, (DHA)-

Trabzon'da yüzme havuzundan çıktıktan sonra bindiği otomobilde fenalaşan polis memuru Şahin Sağlam (44), hemşire eşinin yaptığı kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Trabzon'da havuz çıkışı fenalaşan polis memuru kurtarılamadı

Olay, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün Spor Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Şahin Sağlam, yarı olimpik yüzme havuza gitti. Havuzdan çıktıktan sonra bindiği otomobilinde fenalaştığını fark eden Sağlam, eşini arayarak sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi.

Olay yerine gelen hemşire eşi Seda Sağlam’ın kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulunduğu Şahin Sağlam, çağırılan ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2Trabzon'da havuz çıkışı fenalaşan polis memuru kurtarılamadı

Şahin Sağlam’ın cenazesi, bugün Şalpazarı Merkez Camisi’nde ikindi vakti kılınacak olan cenaze namazının ardından Kireç Mahallesi Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Öte yandan, Şahin Sağlam'ın, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın damadı olduğu ve bir kız çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi