Trabzon'da havuz çıkışı fenalaşan polis memuru kurtarılamadı

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Olay, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün Spor Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Şahin Sağlam, yarı olimpik yüzme havuza gitti. Havuzdan çıktıktan sonra bindiği otomobilinde fenalaştığını fark eden Sağlam, eşini arayarak sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi.



Olay yerine gelen hemşire eşi Seda Sağlam’ın kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulunduğu Şahin Sağlam, çağırılan ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.