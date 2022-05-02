°
Şehir seçiniz
    BİST2.4310.09EURO15.660.04USD14.900.35ALTIN891.52-1.57
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşamİki yıl sonra yeniden başladı! 1 kilometrelik kuyruk oluştu
    HaberlerYaşam Haberleri İki yıl sonra yeniden başladı! 1 kilometrelik kuyruk oluştu
    ABONE OL

    İki yıl sonra yeniden başladı! 1 kilometrelik kuyruk oluştu

    Bursa'da Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

    02.05.2022 - 17:06 | | Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
    İki yıl sonra yeniden başladı! 1 kilometrelik kuyruk oluştu
    İki yıl sonra mahallede yine bayramlaşma kuyruğu
    İki yıl sonra mahallede yine bayramlaşma kuyruğu
    İki yıl sonra mahallede yine bayramlaşma kuyruğu
    Haberin Tüm Fotoğrafları

    İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. Pandemi nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma, 2 yıl sonra mahalle meydanında gerçekleşti. Bayram namazı sonra bir araya gelen 1000'den fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. 1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu ise dronla havadan görüntülendi. 

    Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın kırılma noktasında, bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor, resmen uçacak, gram altın 3 bin lira...
    İlgili Haber
    Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın kırılma noktasında, bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor, resmen uçacak, gram altın 3 bin lira...
    Kan şekerini dengeliyor, yaşlanmayı geciktiriyor, sigarayı bıraktırıyor! Demir, magnezyum, kalsiyum...
    İlgili Haber
    Kan şekerini dengeliyor, yaşlanmayı geciktiriyor, sigarayı bıraktırıyor! Demir, magnezyum, kalsiyum...
    Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitiyor? 5-6 Mayıs okul var mı? Okullar ne zaman açılıyor?
    İlgili Haber
    Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitiyor? 5-6 Mayıs okul var mı? Okullar ne zaman açılıyor?
    Kredi kararı! BDDK duyurdu, resmen başladı
    İlgili Haber
    Kredi kararı! BDDK duyurdu, resmen başladı
    Pilates randevularında boş yer bulunmuyor
    İlgili Haber
    Pilates randevularında boş yer bulunmuyor

    GÜNCEL HABERLER

    MHP lideri Bahçeli’den 3 Mayıs Türkçülük Günü paylaşımı

    MHP lideri Bahçeli’den 3 Mayıs Türkçülük Günü paylaşımı

    Bakanlık açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Bakanlık açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Bill Gates'ten dünyaya korkutan uyarı: Henüz en kötüsünü görmedik

    Bill Gates'ten dünyaya korkutan uyarı: Henüz en kötüsünü görmedik

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakanlık açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Bakanlık açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber
    Bill Gates'ten dünyaya korkutan uyarı: Henüz en kötüsünü görmedik

    Bill Gates'ten dünyaya korkutan uyarı: Henüz en kötüsünü görmedik

    Sıradaki Haber
    Bakan Varank: Katma değerli üretimle ülkemizi en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız

    Bakan Varank: Katma değerli üretimle ülkemizi en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız

    Sıradaki Haber
    Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına zam! Geri sayım başladı, tarih belli, oranlar...

    Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına zam! Geri sayım başladı, tarih belli, oranlar...

    Sıradaki Haber