Tüm gün sadece bir balık tutabildiler, onu da davetsiz misafire kaptırdılar! O anlar kamerada

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Gödet Barajı’na balık tutmak için giden Mustafa Dursun (40) ve Fehmi Mustafa Kurşun (33), burada beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Balık tuttukları sırada yanlarına gelen pelikan, uzun süre iki arkadaşın çevresinden ayrılmadı. Pelikana ekmek vermeye çalışan ancak kuşun yemediğini gören arkadaşlar, balık tutmaya devam etti. Gün boyunca yalnızca bir balık yakalayabilen iki arkadaş, küçük olduğu için suya geri bırakmayı düşündükleri balığı pelikana kaptırdı. Pelikanın balığı yemesi ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşadıkları ilginç olay karşısında hayrete düşen iki arkadaş, o anları gülümseyerek anlattı.

"Balık bize değil, pelikana nasip oldu"

Yaklaşık 5-6 yıldır hobi olarak balık tuttuğunu belirten Mustafa Dursun, "Arkadaşımla birlikte balık tutmaya gittik. O gün sadece bir tane balık yakaladık. Onu da küçük olduğu için geri salacaktık ama pelikan müsaade etmedi. Balık bize değil, pelikana nasip oldu. Kuş zaten akşama kadar yanımızdaydı. Biz de sevdik, ekmek verdik ama yemedi. Meğer balık bekliyormuş. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştım. Güzel bir anı oldu" dedi.

"Oğluma balık götürecektim, pelikan bizden önce davrandı"

İkinci kez balık tutmaya gittiğini anlatan Fehmi Mustafa Kurşun ise yakaladıkları balığın uygun büyüklükte olması halinde 18 aylık oğluna götürmeyi düşündüğünü belirterek, "Bir balık tutalım dedik, o da pelikana nasip oldu. Aslında tuttuğumuz balık belirli bir limitin üzerindeyse eve götürüp 18 aylık oğluma yedirmeyi düşünüyordum. Ama olmadı. Pelikanın tuttuğumuz balığı yemesi bir oldu. Daha önce de buradaki balıkçıların yakaladıkları balıkları pelikanın yediğini duyduk. Olaydan yaklaşık 10 dakika önce bir balıkçı da bize benzer bir olay yaşadığını anlatmıştı" diye konuştu.

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"40 yılda bir yaşanabilecek bir anı yakaladık"

Pelikanın balığı yediği anları cep telefonuyla kaydettiğini söyleyen Kurşun, "Aslında tamamen anlık bir refleksti. Mustafa ağabey videoyu açmamı söyledi, ben de kaydetmeye başladım. Pelikanın böyle bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmemişti. Sadece balık maceramızdan bir anı kalsın istemiştik. Belki de 40 yılda bir yaşanabilecek bir anı yakaladık. Güzel bir deneyim oldu. Bu sefer oğluma balık nasip olmadı, inşallah başka sefere. Bir dahaki sefere onu da götürmeyi düşünüyoruz. İnşallah onu yem etmeyiz" ifadelerini kullandı.