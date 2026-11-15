Katıldıkları ücretsiz kurs hayatlarını değiştirdi! 50 yaşından sonra girişimci oldular, şimdi talebe yetişemiyorlar

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Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci de aldıkları eğitimleri kendi iş yerlerini açarak değerlendiren Zahide Kent ve Ayşe Ertaş’ı iş yerlerinde ziyaret etti. Kadınlarla sohbet eden Beşikci, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Kadınların meslek edinerek üretime katılmasının ve ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer almasının önemine dikkat çeken Beşikci, kadınların ortaya koyduğu emek ve girişimcilikten dolayı Kent ve Ertaş’ı tebrik etti.



Akdeniz Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 11 Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen kurslar, kadınlara meslek edinmenin yanı sıra sosyalleşme, yeni arkadaşlıklar kurma ve yeteneklerini geliştirme imkanı da sunuyor.



Belediye, kadınların üretime katılmalarını, meslek sahibi olmalarını ve ekonomik hayatta daha aktif rol üstlenmelerini destekleyen çalışmalarını sürdürüyor.