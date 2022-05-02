Kan şekerini dengeliyor, yaşlanmayı geciktiriyor, sigarayı bıraktırıyor! Demir, magnezyum, kalsiyum...

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı bir açıklamayla dikkatleri bir kez daha dikkatleri çekmeyi başardı. Doğal besinlerle ilgili verdiği besinlerle ön plana çıkan Canan Karatay, bu sefer sigarayı bırakmak isteyenler için tavsiyede bulundu. Sigarayı bir türlü bırakamayanlar için Canan Karatay'ın önerisi doğrudan kaya tuzu ile bağlantılı çıktı.