Kan şekerini dengeliyor, yaşlanmayı geciktiriyor, sigarayı bıraktırıyor! Demir, magnezyum, kalsiyum...
Demir, magnezyum, kalsiyum açısından çok zengin, sigarayı bıraktırıyor. Sindirim sistemini rahatlatıyor, iştah artırıyor, kan dolaşımını hızlandırıyor. Kan basıncını dengeliyor, romatizma, kas ağrıları ve kemik ağrılarına yarar sağlıyor. Böbrek ve mesane taşlarına karşı da kullanılıyor, strese karşı iyi geliyor, damar sağlığını koruyor, kan şekerini dengeliyor, yaşlanma etkilerini azaltıyor, uykusuzluğa iyi gelerek uyku düzeni sağlıyor. İşte Prof. Dr. Canan Karatay’ın şiddetle tavsiye ettiği besinin faydaları...
Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı bir açıklamayla dikkatleri bir kez daha dikkatleri çekmeyi başardı. Doğal besinlerle ilgili verdiği besinlerle ön plana çıkan Canan Karatay, bu sefer sigarayı bırakmak isteyenler için tavsiyede bulundu. Sigarayı bir türlü bırakamayanlar için Canan Karatay'ın önerisi doğrudan kaya tuzu ile bağlantılı çıktı.
Yaptığı her açıklamada Kaya tuzunun önemine dikkat çeken Canan Karatay, kaya tuzu hakkında önemli bilgiler verdi. Canan Karatay açıklamasında, "Kaya tuzu tuz değildir. Kaya tuzunun yüzde 30-35'i tuzdur yüzde 80'i mineraldir. Katkı maddesi olmadan vücuda girmesi lazım. Yurt dışında tuz tedavi odaları var. Evimde kaya tuzu lambaları var. Kaya tuzu vücuttaki tüm metalleri atar. Kaya tuzu emdiğiniz zaman ağzınızda bozulmuş olan tat duyguları reset olur" dedi.
"Peygamber efendimiz yemekten önce yemez miydi?"
"Hazır yiyecekler dilde 5. Bir tat duyusu geliştiriyor. Çocuklar, gençler kadınlar kola, şekerli içeceklerde bunu arıyor. İşte bunu resetlemek için veya sigarayı bırakmak istiyorsanız ağzınıza tuz koyup emeceksiniz. Peygamber efendimiz her yemekten önce tuz yemez miydi?"Kaya tuzunun faydaları saymakla bitmiyor. Peki, kaya tuzu nedir? Kaya tuzunun faydaları ve kullanımı nasıl olacak? Nelere iyi geliyor, rafine tuz ile kaya tuzu arasındaki farklar neler?
KAYA TUZU NEDİR?
Kaya tuzu, sodyum klorürün mineral formudur. Kaya tuzu içeriğinde 84 tane mineral vardır ve insan vücuduna alınması gereklidir. Temel besin maddelerimizden biri olan tuz insan sağlığı için çok önemli bir besin kaynağıdır. Kaya tuzu ise tuzun henüz işlenmemiş doğal haline verilen isimdir.
KAYA TUZUNUN FAYDALARI NELER?
Sindirim sistemini rahatlatan kaya tuzu sindirim bozukluklarına iyi gelir.
İştah arttırıcı özelliği vardır ve mide ekşimesine karşı fayda sağlar.
Minerallerin hücresel emilimini kolaylaştırır. Vücudun pH dengesini korur ve vücuttaki toksin maddelerin dışarı atılmasına yardım eder.
Kan dolaşımını hızlandırır.
Kan basıncını dengeler.
Böcek ısırıklarına iyi gelir.
Romatizma, kas ağrıları ve kemik ağrılarına yarar sağlar.
Kaya tuzu limon suyu ile birlikte tüketilirse bağırsaklardaki solucanların dışarı atılmasına yardım ettiği gibi mide bulantısı ve kusmaya da iyi gelir. Grip gibi kış hastalıkları için de fayda sağlar.
Böbrek ve mesane taşlarına karşı da kullanılabilir.
Gut hastalığına iyi gelir.
Kaya tuzu dişlerin beyazlatılmasında ağız spreyi olarak da kullanılır.
Kas kramplarına yararlıdır.
Bağışıklık sistemine iyi gelerek sinir sistemine de fayda sağlar.
Vücuttaki su emilimini arttırmaya yardımcı olur.
Strese karşı iyi gelir.
Damar sağlığını korur.
Kan şekerini dengeler.
Yaşlanma etkilerini azaltır.
Uykusuzluğa iyi gelerek uyku düzeni sağlar.
KAYA TUZUNUN CİLDE FAYDALARI
Sağlık için sayısız faydası olan kaya tuzunun cilde faydası çok. Kaya tuzuyla peeling yaparak cildinizi sıkılaştırabilir, kaya tuzu banyosu faydalarından yararlanabilir, ciltteki ölü hücreleri yok edebilir. Kaya tuzu cilt maskesi ile sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz.
KAYA TUZU VE RAFİNE TUZLARI ARASINDAKİ FARKLAR
Rafine tuzların ödeme sebep olduğunu uzmanlar tespit etmişlerdir. Kaya tuzu ise anti-ödem özelliğe sahiptir.
84 element barındıran kaya tuzu vücudun bütün ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Rafine tuzlar ise 4-5 adet element barındırmaktadır.
Kaya tuzunun radyasyon emici özelliğe sahiptir. Özellikle tuz lambaları veya televizyon kenarlarında büyük kaya tuzu parçasını yerleştirmek büyük oranda radrasyonun yayılmasını önleyecektir.
Rafine tuzlar kan basıncını aşırı oranda yükseltirken, kaya tuzları rafine tuzlar kadar zararlı etkileri yoktur.
Rafine tuzlar rafinasyon işlemine maruz kalmakta, kaya tuzları ufak bir temizlemeden başka bir işleme maruz kalmamaktadır. Bu yüzden içerdiği elementler kaybolmamaktadır.
Kaya tuzu stres üzerinde olumlu etkilere sahiptir.
Astım, bronşit gibi rahatsızlıklarda kaya tuzu mağaraları olumlu etkilere sahiptir.
Kaya tuzları Demir, magnezyum, kalsiyum açısından oldukça zengindir.
Solunum yolu rahatsızlıklarında önemli etkilere sahiptir. 2. Dünya savaşı sırasında mağaralara saklanan askerler kaya tuzlarının havaya karışan iyonları sayesinde nefes almada rahatlamalar yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca Azerbaycan'da mağara oteller bulunmaktadır. Sağlık açısından birçok olumlu etkileri vardır. (Akşam)