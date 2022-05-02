Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın kırılma noktasında, bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor, resmen uçacak, gram altın 3 bin lira...

Altın fiyatları son dakika güncel ve canlı gelişmeleriyle haftanın ilk gününde gündemdeki yerini alıyor. Piyasalardaki tüm gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar gün içerisinde bu yatırım aracının grafiğini incelemeye devam ediyor. Bu noktada ise "2 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı. Altının gram fiyatı bugüne 901 TL ile açılış yaptı. Son dönemde bu yatırım aracının grafiğindeki aşağı yönlü hareket dikkatleri üzerine çekiyor.