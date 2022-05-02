Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın kırılma noktasında, bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor, resmen uçacak, gram altın 3 bin lira...
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzun süre yükseliş trendinde seyreden altın düşüşe geçti. Ancak altın fiyatları ile ilgili kritik yorum geldi. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin hızlı hareket emesi gerekiyor. Fiyatlar kırılma noktasında. Altın yeniden yükselecek. Uzmanlar altında yeni rekorların görüleceği görüşünde. Gram altın fiyatı için 3.000 TL telaffuz ediliyor. Peki altında son durum ne? Altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor mu? Altın fiyatları 2 Mayıs pazartesi yani 2022 Ramazan Bayramı'nın ilk gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir sürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarındaki son durum...
Altın fiyatları son dakika güncel ve canlı gelişmeleriyle haftanın ilk gününde gündemdeki yerini alıyor. Piyasalardaki tüm gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar gün içerisinde bu yatırım aracının grafiğini incelemeye devam ediyor. Bu noktada ise "2 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı. Altının gram fiyatı bugüne 901 TL ile açılış yaptı. Son dönemde bu yatırım aracının grafiğindeki aşağı yönlü hareket dikkatleri üzerine çekiyor.
ABD ekonomisindeki daralmayla birlikte bu yatırım aracı bir süredir gösterdiği düşüş grafiğinden toparlanma eğilimine geçti. Piyasalarda gözler Fed kararına çevrilirken piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "2 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına gün içerisinde çokça kez yanıt arıyor. Fed'in faiz artırımına gideceği söylentileriyle piyasalar hareketlenmeye başladı. Canlı, güncel ve anlık altın fiyatlarına geçmeden önce uzmanların altın yatırımına yön verecek yorumlarına bakalım...
DÜNYA BANKASI'NDAN ALTIN TAHMİNİ
Dünya Bankası doğrultusundan yayımlanan rapor finans kulislerine bomba gibi düştü. Yayımlanan raporda 2022 sene sonucunda altın fiyatlarında yükseliş beklentisi ağırlık kazanırken 2023 senesi altın tahmini ise düşüş yönlü açıklandı.
Dünya Bankası stratejistleri doğrultusundan hazırlanan raporda "Altın fiyatlarının, 2023'te düşüş evveli 2022 senesinde gösterişsiz bir şekilde yükselmesi bekleniyor. AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha sıkı para politikasının ağırlığı Fed'in enflasyonist problemleri gidermek amacıyla agresif miktar artışlarının altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
Altın fiyatları ve FED ilişkisi
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif sıkılaşma politikasıyla baskı altında hareket ederken; başka taraftan Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) ekonomiyi destekleyeceği açıklamalarıyla soluk aldı. Piyasalar Fed'den ve PBOC'den gelecek mesajları, Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı haber akışlarını takip etmeyi sürdürüyor.
Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan ekonomist Tuna Kaya, ‘Yüksekten altın ve gümüş adım! Ne yapmalıyım?’ sorusuna yanıt verdi.Tuna Kaya ise, “FED Mayıs ayı başında faiz artırımına gidecek. Bu da ABD doların endeksinin yükselmesiyle altını düşürdü. Çin’den altın talebi düştü. ABD dolarına talep arttı. ABD altını baskılayıp doların değerlenmesini istiyor. ABD emtiaları baskılıyor. ABD dolar endeksinin düşmesini bekliyorum.
Bu da altın ve gümüşe yarayacak. Gram altın yatay hareketini sürdürüyor. 900’lü bölgeler alım fırsatıdır. Gram altın için beklentim 1400-1450 lira seviyeleridir. Bu yılsonu tahminimdir. Gümüşte ise yılsonu için 14 lira olabilir. Yani kaçınılmaz son altın ve gümüş yükselecek. Yatırımcılar sabırlı olmalı. Sabrın sonu selamettir” dedi.
3 BİN LİRA TAHMİNİ YAPMIŞTI
Tuna Kaya, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ons altın tarafında 2022 yılı, 2200-2400 seviyelerinde kapanabilir.Yine 2023 yılında ise ons tarafı 3 bin doları görebilir.Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu… Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor.
Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir.2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
Piyasalardaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de, 'son alım' için uyardı ve yükselişin başlayacağı tarihi açıkladı.
Memiş "Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim." dedi. Tarihi de duyuran Memiş, altın ve gümüş birikimine dikkat çekti ve şunları söyledi: Gram altın 893 lira Ons 1.877 $ 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim. Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim.
Aşağı yönlü risk olsa da, kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Benim nazarımda FİNAL’dir. Bu öngörüm kısa vadeli (günlük veya haftalık) alım-satım yapanlar için değildir. Orta ve uzun vade beklemeyi tercih edenler içindir. Mayıs-Temmuz ayında yukarı yönlü atakların hız kazanacağını görebiliriz.
CANLI ALTIN FİYATLARI
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.082,00I TL
SATIŞ: 6.174,00I TL
GRAM ALTIN
ALIŞ: 905,43 TL
SATIŞ: 905,75 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.482,00 TL
SATIŞ: 1.507,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.964,00 TL
SATIŞ: 3.015,00 TL