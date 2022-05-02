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    Kredi kararı! BDDK duyurdu, resmen başladı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ticari kredilere ilişkin yeni bir karar aldı. Ticari kredilere ilişkin sermaye yeterliliği hesaplamasında kullanılacak risk ağırlığını artırdı. Peki, bu ne demek? Kararın içeriğinde ne var? İşte detaylar...

    02.05.2022 - 15:58 |
    Kredi kararı! BDDK duyurdu, resmen başladı

    BDDK'dan yeni bir karar geldi. Ticari kredilere ilişkin sermaye yeterliliği hesaplamasında kullanılacak risk ağırlığı artırıldı. 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 200 risk ağırlığı uygulanacak. Karar öncesinde söz konusu krediler için uygulanmakta olan risk ağırlığı, ilgili kredi müşterisinin derecelendirme notuna göre, yüzde 20 ila yüzde 150 arasında değişiyordu.

    Peki, bu ne anlama geliyor? CNN TÜRK'e konuşan BDDK Başkanı, kararın makro ihtiyati tedbirler kapsamında alındığına dikkat çekti. Bazı ticari krediler frenlenirken daha çok yatırım ve üretimin desteklendiğine vurgu yaptı.

    Peki karar hangi kredileri kapsıyor, hangileri kapsamdışı? Tarımsal krediler, KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılacak krediler, ihracat ve yatırım kredilerikurumsal kredi kartları yoluyla kullandırılacak krediler, bankalara ya da finansal kuruluşlara kullandırılacak krediler dışındaki ticari nitelikteki nakdi krediler.

    KOBİ tanımına ilişkin ciro sınırı da yeniden belirlendi. Yurt içi yerleşik KOBİ'ler açısından 250 milyon TL olarak belirlendi. Karar öncesi söz konusu ciro sınırı 220 milyon TL seviyesindeydi. Bu kararla da daha fazla küçük ve orta ölçekli şirketin KOBİ kredilerine yönelik kolaylıklardan faydalanmasını sağaldığı belirtiliyor.

     

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